Instagram Çökme Sorunu Olduğunda Bildirim Gönderecek

Instagram çökme sorunu olduğunda kullanıcıları bilgilendirmek için kollarını sıvadı. Kısa süre önce büyük bir çökme problemi ile karşı karşıya kalan görüntü tabanlı sosyal medya hizmeti, böyle bir durumda kullanıcıları uygulama üzerinden bilgilendirmek için bir özelliği test etmeye başladı.

Facebook, Instagram ve WhatsApp Messenger'a geçtiğimiz hafta yaklaşık 7 saat boyunca erişim problemi yaşandı. Sosyal medya kullanıcıları, Instagram ve WhatsApp Messenger gibi hizmetleri kullanamayınca bunun önceki kesintiler gibi kısa süreli olacağı yönünde tahminlerde bulunmaya başladı.

Kullanıcılar daha çok Twitter gibi sosyal medya platformlarına yönelim sağlayarak konu ile ilgili görüşlerini paylaştı. Twitter'da "Instagram çöktü mü?", "WhatsApp neden çalışmıyor?" gibi sorulara yanıt arandı.

Instagram Çökme Sorunu Olduğunda Kullanıcılar Bilgilendirilecek

Görüntü tabanlı sosyal medya platformu Instagram, herhangi bir çökme durumunda kullanıcıları bilgilendirmek için yeni bir özelliği test etmeye başladı. Yeni özellik ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanıma sunulacak.

Kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirecek özellik, ABD'nin ardından dünya genelinde tüm kullanıcıların kullanımına sunulacak. Instagram, her erişim probleminde bildirim gönderilmeyeceğini açıkladı. Bu bildirimler, muhtemelen çok sayıda kullanıcıyı etkileyen ciddi çökme sorunlarında devreye girecek.

Yeni özelliğin nasıl göründüğüne ilişkin bir ekran görüntüsü de paylaşıldı. Paylaşılan ekran görüntüsü, özelliğin görünümü hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak sağlıyor. Yukarıda yer alan görselde popüler sosyal medya uygulamasının çöktüğünü belirten bildirime göz atabilirsiniz.

Instagram tarafından paylaşılan blog yazısında ayrıca "Hesap Durumu" isimli yeni bir bölümden de bahsedildi. Sosyal medya kullanıcıları, Hesap Durumu bölümünden hesaplarının neden askıya alındığına ya da gönderilerinin neden kaldırıldığına ilişkin ayrıntılı bilgiye erişebilecek.

Gençlerin Instagram Kullanım Süresine Sınırlama Getirilecek

Facebook'un küresel ilişkilerden sorumlu başkan yardımcısı, geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu bir açıklamada Instagram'ın genç kullanıcıları zararlı olabilecek içeriklerden uzak tutmak için yeni önlemler alınacağını belirtti.

Başkan yardımcısı aynı zamanda genç kullanıcıların psikolojik durumunu korumak için sosyal medya uygulamasının kullanımına sınırlama getirileceğine de işaret etti ancak bu sınırlamanın kullanıcıların uygulamayı kullanmasını tamamen engelleyecek şekilde değil, daha çok bir tavsiye olarak işleyeceği ifade edildi.

Facebook'un küresel ilişkiler başkan yardımcısı ve İngiltere'nin eski başbakan yardımcısı Nick Clegg'in açıklamasına göre Instagram'da yapılacak değişiklik ile gençler uzun bir süre boyunca Instagram kullandığında gençlerden bir ara vermeleri istenecek.