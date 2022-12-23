Instagram Akış Yenilenemedi Hatası Nasıl Düzeltilir?

Instagram akış yenilenemedi hatası, görüntü tabanlı sosyal medya platformunu kullanan pek çok kişinin bazen karşı karşıya kaldığı can sıkıcı bir sorundur. Bu yazıda söz konusu problemin düzelmesine yardım edebilecek yöntemleri sıraladık.

Kullanıcıların fotoğraf ve video paylaşabilmesine imkân tanıyan Instagram isimli görüntü tabanlı sosyal medya hizmeti, dünya çapında oldukça popüler durumda. Dolayısıyla uygulama, gün içerisinde çok fazla sayıda kişi tarafından kullanılıyor.

Bazı sosyal medya kullanıcıları bazen Instagram uygulamasını kullanmaya çalıştığında can sıkıcı bir problem ile karşı karşıya kalabiliyor. Akış yenilenemedi ifadesi ile karşılaşan kullanıcıların uygulayabileceği çeşitli çözüm yöntemleri bulunuyor.

Instagram Akış Yenilenemedi Hatası İçin Çözüm Yolları

İnternet bağlantısını kontrol edin.

Instagram sunucularını kontrol edin.

Hesabınızdan çıkıp yeniden giriş yapın.

Uygulamayı güncelleyin.

Cihazın tarih ve saat bilgisini kontrol edin.

Instagram'ın önbelleğini temizleyin.

Cihazınızı yeniden başlatın.

Uygulamayı silip yeniden yükleyin.

Instagram ile iletişime geçin.

Telefonu sıfırlayın.

Yukarıda popüler sosyal medya uygulamasında karşılaşılan can sıkıcı sorunun düzelmesine yardım edebilecek yöntemler bulunuyor. Bu yöntemlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

İnternet Bağlantısını Kontrol Edin

Uygulamada yer alan akışın yenilenememesinin nedeni internet bağlantısından kaynaklanabilir. Bu sebepten ötürü böyle bir problemle karşılaştığınızda ilk olarak internet bağlantısında sorun olup olmadığını kontrol edin.

Eğer internet bağlantısında bir sorun varsa modemi kapatın. Cihazın fişini ve kablolarını çekin. 10 saniye civarında bekledikten sonra modemin fişini ve kablolarını takın ve güç butonuna basarak yeniden başlatın.

Instagram Sunucularını Kontrol Edin

Görüntü tabanlı sosyal medya hizmetinin sunucularında meydana gelen problem, akışın yenilenememesine yol açabilir. Eğer internet bağlantısında herhangi bir sorun yoksa Down Detector aracılığı ile hizmetin sunucularını kontrol edebilirsiniz.

Hesabınızdan Çıkıp Yeniden Giriş Yapın

Uygulayabileceğiniz bir diğer yöntem ise mevcut hesaptan çıkıp tekrar giriş yapmaktır. Bunun için ilk olarak uygulamayı açtıktan sonra ekranın sağ alt köşesinde konumlanan profil simgesinin üzerine dokunmanız gerekiyor. Ayarlar sayfası üzerinden çıkış yapabilir ve tekrar oturum açabilirsiniz.

Uygulamayı Güncelleyin

Sorunun kaynağı, mevcut Instagram sürümünde olabilir. Bu nedenden dolayı uygulama için yeni bir güncelleme yayımlanıp yayımlanmadığını kontrol edin. Eğer yayımlanmışsa güncelleme işlemini gerçekleştirin. Android cihazlarda Play Store, iPhone'larda ise App Store üzerinden Instagram sayfasını ziyaret edebilir ve güncelleme yapabilirsiniz.

Cihazın Tarih ve Saat Bilgisini Kontrol Edin

Akıllı telefonunuzun tarihi ve saati yanlış olarak ayarlanmışsa uygulamalar düzgün şekilde çalışmayabilir. Dolayısıyla cihazınızın tarih ve saat bilgisini kontrol edin. Bunun için ilk olarak cihazınızın ayarlar sayfasını ziyaret edin.

Ayarlar sayfasında yer alan Sistem kategorisine girin. "Tarih ve saat" bölümünden "Otomatik olarak ayarla" seçeneğini aktif hâle getirebilirsiniz.

Instagram'ın Önbelleğini Temizleyin

Ayarları açın.

Uygulamalar kategorisine girin.

Instagram'ın üzerine dokunun.

"Depolama" bölümünü görüntüleyin.

"Önbelleği Sil" butonuna basın.

Instagram uygulamasının önbellek dosyası hasar almış olabilir. Bu durum, söz konusu problem yol açabilir. Sorunun bundan kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlamak için uygulamanın önbelleğini temizleyebilirsiniz.

Söz konusu işlem için ilk olarak mobil cihazınızın ayarlar sayfasını görüntüleyin ve ardından Uygulamalar kategorisine girin. Açılan sayfada cihazınızda yüklü olan tüm uygulamalar sıralanacaktır. Bunlar içerisinden Instagram'ı bulun ve üzerine dokunun. "Depolama" bölümünü açın ve ardından "Önbelleği Sil" butonuna basın.

Cihazınızı Yeniden Başlatın

Yeniden başlatma işlemi, bazı sorunların düzelmesine yardım edebiliyor. Dolayısıyla cihazınızı yeniden başlatmayı deneyebilirsiniz. Kapatıp açma işlemini gerçekleştirdikten sonra uygulamaya girin ve can sıkıcı problemin düzelip düzelmediğini kontrol edin.

Uygulamayı Silip Yeniden Yükleyin

Ayarlar sayfasını açın.

Uygulamalar kategorisini görüntüleyin.

Instagram'ı bulun ve üzerine dokunun.

"Sil" butonuna basın.

Uygulamayı indirip yeniden yükleyin.

Uygulayabileceğiniz bir diğer yöntem ise uygulamayı silip yeniden yüklemektir. Silme işlemi için öncelikle ayarlar sayfasına girin ve ardından Uygulamalar kategorisini ziyaret edin. Açılan listeden Instagram'ı bulup üzerine dokunun. "Sil" butonuna basın. Silme işleminin ardından yeniden yükleyin.

Instagram ile İletişime Geçin

Yukarıda yer alan yöntemlerin hiçbiri işe yaramadıysa ve sorun hâlâ devam ediyorsa Instagram ile iletişime geçebilirsiniz. Sosyal medya platformunun destek ekibi, söz konusu problemin düzelmesine yardımcı olabilir.

Telefonu Sıfırlayın

Ayarlar sayfasını görüntüleyin.

Sistem kategorisini açın.

Sıfırlama bölümüne girin.

"Telefonu sıfırlama" seçeneğini seçin.

Talimatları takip edin.

Instagram ile iletişime geçtiğiniz hâlde sorun düzelmediyse son çare olarak mobil cihazınızı sıfırlamayı deneyebilirsiniz. Sıfırlama işleminden önce yedekleme işlemi yaparak veri kaybını önleyebilirsiniz.

Yedekleme yaptıktan sonra ayarlar sayfasında yer alan Sistem kategorisine girin. Sıfırlama bölümünü açın ve hemen ardından "Telefonu sıfırlama" seçeneğini seçin. Talimatları takip ederek işlemi tamamlayın.

Bu yazıda Instagram akış yenilenemedi hatası için uygulanabilecek çözüm yöntemlerini açıkladık. Eğer sorunu farklı bir yöntem ile düzelttiyseniz yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.

Ayrıca görüntü tabanlı sosyal medya uygulamasının bildirim sesini değiştirmek istiyorsanız Instagram bildirim sesi değiştirme nasıl yapılır sorusunu yanıtladığımız yazıya göz atabilirsiniz.