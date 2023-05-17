Instagram'a GIF Eklendi: Nasıl Kullanılır?

İnternet dünyasının en yaygın medya araçlarından olan GIF, sonunda Instagram yorumlara ekleniyor. Başta Facebook olmak üzere birçok sosyal medya platformunda yer alan GIF ile yorum yapabilmek, Instagram'daki kullanıcı deneyimini bir hayli artıracak.

Bugün paylaşılan bir blog yazısında GIPHY üzerine yüklenen GIF'ler, artık yorumlarda da paylaşılabilecek. Arama motoru sayesinde istediğiniz GIF'i bulmak ise oldukça kolay olacak.

Instagram'a Yeni Özellikler Eklendi

Instagram, uzun yıllar boyunca en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olsa da son yıllarda TikTok ve Twitter'ın yükselişe geçmesiyle birlikte yavaş yavaş gözden düşüyor. Meta, bunu engellemek için neredeyse her ay yeni özellikler ekleyerek uygulamayı güncel tutmaya çalışıyor.

Uzun süredir Facebook'ta kullanılan GIF ile yorum yapabilme özelliği, bunun son örneklerinden biri. Halihazırda Facebook'un da GIF sağlayıcısı olan GIPHY veri tabanından çekilen medya öğeleri, artık yorum olarak Reels ve paylaşımlara eklenebilecek.

Yorum yapma sekmesinin hemen yanında Facebook'takine benzer bir şekilde GIF sembolü yer alacak. Kullanıcılar, bu bölüme tıklayarak arama bölümünden istediği GIF'i bulup paylaşabilecek. Üstelik bugünden itibaren tüm dünyada aktif hale gelen özelliği hemen deneyebilirsiniz.

GIF eklentisinin yanında bir dizi yeni özellik daha Instagram kullanıcılarını bekliyor. Buna göre Reels video düzenleyicide artık yeni opsiyonlar yer alacak. Yeni düzenleme opsiyonları şu şekilde:

Böl: Kliplerinizi kolaylıkla iki parçaya bölün

Kliplerinizi kolaylıkla iki parçaya bölün Hız Ayarı: Yeni hız ayarı ile birlikte kliplerinizi hızlandırın veya yavaşlatın

Yeni hız ayarı ile birlikte kliplerinizi hızlandırın veya yavaşlatın Değiştir: Zamanlama, ses veya diğer hiçbir elementi değiştirmeden düzenlediğiniz klibi başka bir klip ile yer değiştirin.

Instagram GIF'li yorum özelliğini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.