Instagram'dan Bomba Özellik! Tek Dokunuşla Fark Yaratıyor

Instagram, sosyal medya platformunda bir hikâye paylaşmadan önce fotoğraf düzenleme ile uğraşmaya gerek bırakmayacak bir özellik sunuyor. Hikâyelere gelen yeni özellik, görselleri tamamen hayallerinizdeki gibi bir hâle getirecek. Üstelik bunun için ince ayarlamalarla uğraşmak zorunda da kalmayacaksınız. Sadece nasıl bir değişiklik olmasını istediğinizi yazacaksınız.

Instagram Hikâyelerine Fotoğraf Düzenleme Özelliği Eklendi

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamaları arasında yer alan Instagram'da sık sık hikâye paylaşan kullanıcılar için yapay zeka destekli fotoğraf düzenleme özelliği kullanıma sunulmaya başlandı. Bu yeni özellik, hikâye paylaşım bölümünün üst kısmında yeni bir seçenek getiriyor. Bu seçeneğe tıklamanız hâlinde karşınıza fotoğraf üzerinde ince ayarlamalar yapmanızı sağlayacak çeşitli araçlar çıkıyor.

Ekle, kaldır ve değiştir olmak üzere üç seçenek arasından birini seçerek görsel üzerinde nasıl bir düzenleme yapılmasını istediğinizi belirtebiliyorsunuz. Ekle seçeneği, fotoğrafa istediğiniz bir nesneyi eklemenize imkân tanırken kaldır seçeneği ise fotoğrafta yer almasını istemediğiniz nesneleri, canlıları ve benzerlerini silmenizi sağlıyor. Örneğin çok güzel bir selfie çektiğinizi ancak arkanızda iki insanın olduğunu varsayalım. Kaldırma seçeneğine basıp "arka plandaki iki insanı kaldır" yazabilirsiniz.

Değiştir seçeneği, fotoğrafta dilediğiniz gibi değişiklik yapmanızı sağlıyor. Örneğin üzerinizde beyaz bir tişört olduğunu düşünelim. Değiştirme seçeneğine bastıktan sonra "üzerimdeki tişörtün rengini siyah yap" şeklinde bir metin istemi girebilirsiniz. Benzer şekilde bir kediyi uzayda da gösterebilirsiniz. Bunun için de "Arka plana uzay ekle" gibi bir istem girmeniz yeterli oluyor.

Instagram, hikâyelere eklenen yazıların stilini değiştirmenizi sağlayacak bir özelliği de test ediyor. Bu özellik, Instagram'ın hâlihazırda sunduğu birkaç yazı tipi ile sınırlı kalmak yerine çok daha etkileyici bir görünüme sahip olan yazı tipleri elde etmenizi sağlayacak. Görsel düzenlemede olduğu gibi yazıların nasıl görüneceğini de siz belirleyeceksiniz.

Meta AI tarafından desteklenen bu özellikleri en azından şimdilik Türkiye'de kullanmak mümkün değil. Bunun sebebi, Meta AI'ın şu an sadece belirli ülkelerle sınırlı olması. Meta tarafından geliştirilen yapay zeka hizmetinin Türkiye'ye ne zaman geleceği ise belirsizliğini korumaya devam ediyor.