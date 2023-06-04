Instagram Hikayelerine Beklenen Özellik Geldi

Hemen hemen herkesin kullandığı sosyal medya platformlarından birisi olan Instagram, hikayeler kısmına herkesin beklediği bir güncelle getirdi. Özellikle yüksek takipçiye sahip olan kişiler uzun zamandır bu özelliğin gelmesini istiyordu.

Artık Hikayelerde Arama Yapılabilecek

Eskiden Instagram hikayelerinde kimin hikayemize baktığını anlayabilmek için tek tek kaydırarak kontrol etmemiz gerekiyordu. Bu hem büyük bir zaman kaybına yol açıyordu (özellikle yüksek takipçisi olan kişiler için) hem de dakikalarca kaydırmak oldukça can sıkıcıydı.

Instagram’a gelen yeni özellik sayesinde artık bir hikaye paylaştıktan sonra görüntüleme kısmının altında bir arama çubuğu göreceksiniz. Bu arama çubuğuna kullanıcı adı yazarak hikayenizi kimlerin gördüğünü kimlerin görmediğini rahatça inceleyebileceksiniz.

Instagram uygulaması gün geçtikçe kendini geliştirip yenilemeye devam ediyor. Kullanıcıların isteklerini bu kadar dikkate alması sayesinde en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından birisi.

Peki siz Instagram’da hikayelerinize kimlerin baktığını inceliyor musunuz? Böyle bir özelliğin gelmesini istiyor muydunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.