Instagram Hikayelerine Beklenen Özellik Geldi
Instagram, sonunda kullanıcılarını dinledi ve uzun zamandır istenilen özelliği getirdi. İşte detaylar!
Hemen hemen herkesin kullandığı sosyal medya platformlarından birisi olan Instagram, hikayeler kısmına herkesin beklediği bir güncelle getirdi. Özellikle yüksek takipçiye sahip olan kişiler uzun zamandır bu özelliğin gelmesini istiyordu.
Artık Hikayelerde Arama Yapılabilecek
Eskiden Instagram hikayelerinde kimin hikayemize baktığını anlayabilmek için tek tek kaydırarak kontrol etmemiz gerekiyordu. Bu hem büyük bir zaman kaybına yol açıyordu (özellikle yüksek takipçisi olan kişiler için) hem de dakikalarca kaydırmak oldukça can sıkıcıydı.
Instagram’a gelen yeni özellik sayesinde artık bir hikaye paylaştıktan sonra görüntüleme kısmının altında bir arama çubuğu göreceksiniz. Bu arama çubuğuna kullanıcı adı yazarak hikayenizi kimlerin gördüğünü kimlerin görmediğini rahatça inceleyebileceksiniz.
Instagram uygulaması gün geçtikçe kendini geliştirip yenilemeye devam ediyor. Kullanıcıların isteklerini bu kadar dikkate alması sayesinde en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından birisi.
Peki siz Instagram’da hikayelerinize kimlerin baktığını inceliyor musunuz? Böyle bir özelliğin gelmesini istiyor muydunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
Instagram'da Gönderdiğiniz Takip İstekleri Nasıl Bulunur?
Instagram gönderilen istekler nasıl bulunur, nasıl silinir, gönderilen tüm istekleri toplu olarak silmek mümkün müdür gibi sorulara yanıt verdiğimiz bu makalede kendi gönderdiğiniz takip istekleri ile ilgili merak edebileceğiniz tüm ayrıntılara ulaşabilirsiniz.
Instagram'da Silinen Mesajları Geri Getirme Nasıl Yapılır?
Dünyanın en popüler sosyal medya uygulaması olan Instagram’dan mesajlarınızı yanlışlıkla kayıp etmiş ya da silmiş olabilirsiniz. Eğer siz de bu durumu yaşadıysanız Instagram silinen mesajları geri getirme işlemi nasıl yapılır gelin birlikte bakalım.
YORUMLAR