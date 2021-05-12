Instagram Profillerinde Zamir Dönemi Başlıyor

Instagram profiline zamir nasıl eklenir? Dünyanın en büyük sosyal medya platformu Instagram'a "o" ve "onlar" gibi çeşitli zamirler geliyor. Kullanıcı isminin hemen yanında görünecek zamirler, kimliğinizi yansıtmayı kolaylaştıracak.

Kimliği yansıtmada kilit rol oynayan sosyal medya ve flört uygulamaları, insanların profillerine zamir eklemelerine kademeli olarak izin veriyor. Şimdi Instagram'ı da bu listeye ekleyebilirsiniz.

Uygulamanın yeni özelliği, adınızın yanında soluk gri metinle dört adede kadar zamir görüntülemenizi sağlıyor. Şu anda bu seçenek, profil düzenleme sayfası aracılığıyla belirli İngilizce konuşulan ülkelerde mevcut, ancak Instagram bunu daha yaygın bir şekilde sunmayı planladığı bildirildi.

Instagram profiline zamir nasıl eklenir?

Instagram, tanımlanmış zamirlerle insanlara hitap etmeyi kolaylaştırıyor. Şirket bugün, kullanıcı profillerine dört adede kadar zamir eklemelerine izin verdiğini ve bunları herkese açık olarak veya yalnızca takipçilerine göstermeyi seçebileceklerini duyurdu.

Kullanıcılar, İngilizce olarak "he/him", "she/her" ve "they/them" gibi çeşitli zamirler arasından seçim yapabilir. Seçildikten sonra zamir tercihleri ​​kullanıcı adlarının yanında küçük gri harflerle görünecek.

Instagram, insanların tercih ettikleri zamirleri seçmelerine olanak tanıyan tek platform değil. ABD Başkanı Biden göreve geldikten sonra, WhiteHouse.gov, iletişim formunu cinsiyet içeren zamirleri ve önekleri içerecek şekilde değiştirdi. Bu hareket LGBTQ topluluğunun liderleri tarafından alkış aldı.

GLAAD başkanı ve CEO'su Sarah Kate Ellis ise açıklamasında, "Zamirler önemlidir ve bir iletişim formuna kapsayıcı zamirler eklemek, sadece birliktelik gösterisinden daha fazlasıdır" dedi ve şöyle devam etti:

"Araştırmalar, zamirlerimizin tanınması ve saygı duyulmasının -özellikle de LGBTQ gençliği söz konusu olduğunda- büyük fark yaratabileceğini göstermiştir."

Instagram Hikayeler'e alt yazı geliyor

Ayrıca geçtiğimiz günlerde Instagram Hikayeler alt yazı çıkartmasını duyurdu. Popüler sosyal medya platformuna eklenen yeni çıkartma, hikayelerde yer alan videoda geçen konuşmalar otomatik olarak yazıya dökebiliyor.

Popüler sosyal medya uygulaması Instagram daha önce IGTV ve Threads uygulaması için alt yazı özelliğini kullanıma sunmuştu. Şirket, söz konusu özelliği Hikayelere de getirdi. Şu anda yalnızca ingilizce dilini destekleyen çıkartma, çok yakında diğer dilleri de destekleyecek.

Hikayeleri sessiz izlemeyi tercih eden kullanıcılar için oldukça kullanışlı bir özellik olan alt yazı çıkartması, metin tipi ve rengini kişiselelştirme seçeneği sunuyor. Yeni özellik, konuşmaları otomatik olarak yazıya döküyor fakat bazen yazım ve imla hatası gibi sorunlar yaşanabilir.