Yeni Instagram Reels Özelliği Çok Tartışılacak!

Instagram, Reels videolarında yapay zekâ destekli canlı çeviri dönemi başlıyor ancak fikri bile tartışmaların alevlenmesine sebep oldu. Videolarda bir içerik üreticisi İngilizce veya başka bir dilde konuşuyorsa bunu kendi ana dilinizde duyacaksınız. Yapay zekânın desteği sayesinde dublajlar, dudak hareketleriyle kusursuz bir uyum içerisinde çalışıyor. Instagram'ın baş ismi Adam Mosseri'nin paylaştığı videoda hem İngilizce, hem de İspanyolca sürümler bulunuyor. İspanyolca sürümde dudak hareketleri değişiyor:

Yeni sistem Meta'nın Llama 4 dil modeli üzerine inşa edildi. İlk aşamada yalnızca İngilizce'den İspanyolca diline çeviri yapabilecek. Meta ilerleyen dönemde dil seçeneklerini genişletmeyi planlasa da bunun ne zaman gerçekleşeceğine dair bir açıklama yapmadı.

Ses ve Görüntü Manipüle Ediliyor Endişesi Hat Safhada

Yapay zekâya dair yenilikler her daim tartışma konusu olmuştur. Bu noktada da kullanıcıların çoğu hayranlığını belirtirken, ciddi bir kısmı da bunun etik yanı hakkında endişelenmeye başladı bile. Gönderinin altındaki yorumlardan bazıları, "altyazı" seçeneğinin yeterli olduğunu dile getirmiş.

Canlı çeviri teknolojisi, gerçek ve yapay arasındaki algıyı bulanıklaştırdığından ötürü menzile girdi. Ancak bazı kimselere göre, yapay zekânın yanlış bir çeviri yapması durumunda ciddi sonuçlar da meydana gelebilir. Örneğin yemek videolarında yanlış bir çeviri yapılırsa ve tarifi deneyen kişi, yemeğe eklememesi gereken, alerjik olduğunu bilmediği veya anlamadığı bir malzemeyi eklerse diye endişeler hat safhada.

Apple ve Google da Canlı Çeviri Özelliği Sunuyor

Ancak bu teknolojiyi hayata geçiren ilk şirket Meta değil, hiç şüphesiz son da olmayacak. Günümüzdeki en iyi kablosuz kulaklıklar, gerçek zamanlı çeviri işlemini zaten gerçekleştiriyor. Google, yeni tanıtılan Pixel 10 serisiyle telefon görüşmelerinde anlık sesli çeviri sunuyor. Apple ise iOS 26 güncellemesiyle FaceTime ve AirPods üzerinden benzer özellikleri test ediyor.