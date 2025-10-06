Instagram'dan Kullanıcıları Sevindiren Haber: Ödül Dağıtacak!

Instagram, platformunda faaliyet gösteren yetenekli içerik üreticilerini onurlandırmak amacıyla yeni bir ödül programı başlattı. Ünlü sosyal medya ağı, "Instagram Ring" adını verdiği özel tasarımlı altın yüzüklerini en iyi içerik üreticilerine hediye edecek. Detaylar haberde.

Instagram Ring Ödülünün Sahipleri Nasıl Belirlenecek?

Şirketin yaptığı açıklamaya göre yeni ödül programı önümüzdeki hafta resmen başlayacak. İlk olarak "kültürü dönüştüren ve engelleri aşan" 25 içerik üreticisine özel olarak tasarlanmış Instagram Ring yüzükleri hediye edilecek.

Ödül programının jüri üyeleri arasında Instagram'ın yöneticisi Adam Mosseri, ünlü yönetmen Spike Lee, tasarımcı Marc Jacobs ve YouTube'dan tanıdığımız Marques Brownlee gibi önemli isimler yer alıyor. Juriler kazanan yarışmacıları 16 Ekim tarihinde resmen duyuracak.

Özel Profil Halkası ve Beğeni Butonu da Kazanacaklar

Kazananlar, İngiliz modacı Grace Wales Bonner tarafından özel olarak tasarlanan altın yüzüğün yanı sıra çeşitli ayrıcalıklar da kazanacak. Duyuruya göre ödül sahipleri Instagram profillerinin etrafında beliren dijital bir altın halkaya sahip olacak.

Bununla birlikte ödüle layık görülen içerik üreticileri kendi "Beğen" butonlarını da tasarlayabilecek. Bu butonlar gönderilerde yer alan kalp şeklindeki beğenme simgesini yerini alacak. Öte yandan ödül programı kapsamında içerik üreticilerine herhangi bir para ödülü verilmeyeceği belirtiliyor.

İptal Edilen Ödeme Programlarını Telafi Edebilecek mi?

Instagram'ın bu hamlesi, Meta'nın içerik üreticilerine yönelik ödeme programlarını son yıllarda aşamalı olarak azaltmasının ardından geliyor. Şirket, bu yılın başlarında profillerdeki reklam gelirlerini paylaşma programını durdurmuş, 2023'te ise Instagram ve Facebook'taki Reels üreticilerine yönelik bonus ödemelerini sonlandırmıştı. Ayrıca 2022'de ortaklık pazarlaması bonusları da sona erdirilmişti.

Ek olarak yapılan araştırmalara göre, sosyal medya platformlarında faaliyet gösteren içerik üreticilerinin 2024'te marka anlaşmalarında yüzde 52'lik bir düşüş yaşandı. Bank of America'nın geçen yılki raporu da sponsorlu iş birliklerinin yavaşladığını ve en büyük anlaşmaların yalnızca en popüler içerik üreticileri arasında yoğunlaştığını gösteriyor.

Tüm bu gelişmeler ışığında Instagram'ın, para ödülü içermeyen ve daha çok sembolik bir nitelik taşıyan bu programı başlatması ilgi çekici bir adım olarak değerlendiriliyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz Instagram Ring ödülünü Türkiye'den hangi içerik üreticilerinin kazanmasını istersiniz? Yorumlarda buluşalım.