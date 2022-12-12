Meta'nın Kritik Projesi Yolda: Instagram, Twitter'ın Yerini Alacak!

Ortaya atılan bir iddiaya göre görüntü tabanlı sosyal medya platformu Instagram, Twitter hizmetinin yerini almak için platformun doğasına aykırı olan bir özelliği entegre edecek. Ayrıca bir Meta çalışanının, Twitter'dan için "Ekmek teknelerine saldıralım" ifadesini kullandığı ileri sürüldü.

Instagram, Twitter Benzeri Özelliğe Sahip Olabilir

IndyTurk'teki habere göre Facebook ve Instagram gibi platformların çatı şirketi olan Meta'da geçtiğimiz ay içerisinde çevrim içi ekip toplantısı düzenlendi. Gerçekleştirilen toplantıda Instagram'ın Twitter'ın yerini alması için neler yapılması gerektiği tartışıldı.

Geçtiğimiz aylarda Elon Musk tarafından satın alınan Twitter'da tartışmalar devam ediyor. Popüler sosyal medya platformunda bu tartışmalar devam ederken Meta'nın Instagram üzerinden yazılı gönderiler paylaşılmasına imkân tanıyarak Twitter'ın yerini almaya çalışacağı iddia edildi.

Toplantıda "Instagram Notlar" isimli yeni bir özellik üzerinde duruldu. Bu özellik, görüntü tabanlı sosyal medya platformunda kullanıcıların kısa metinler paylaşabilmesine olanak tanıyacak.

İddiaya göre bir Meta çalışanı, internet üzerinden düzenlenen toplantıda "Twitter krizde ve Meta'nın büyüsünü geri kazanması gerekiyor. Ekmek teknelerine saldıralım" ifadelerine yer verdi.

Instagram'a daha önce Snapchat ve TikTok benzeri özellikler eklenmişti fakat görüntü tabanlı sosyal medya platformunda Twitter'daki gibi kısa yazıların paylaşılması kulağa oldukça ilginç geliyor ve bu söz konusu hizmetin doğasına aykırı bir durum.

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