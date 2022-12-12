Meta'nın Kritik Projesi Yolda: Instagram, Twitter'ın Yerini Alacak!
Instagram'ın Twitter platformunun yerini alması için oldukça kritik bir toplantı gerçekleştirdiği ileri sürüldü. İşte toplantıda üzerinde durulan özellik!
Ortaya atılan bir iddiaya göre görüntü tabanlı sosyal medya platformu Instagram, Twitter hizmetinin yerini almak için platformun doğasına aykırı olan bir özelliği entegre edecek. Ayrıca bir Meta çalışanının, Twitter'dan için "Ekmek teknelerine saldıralım" ifadesini kullandığı ileri sürüldü.
Instagram, Twitter Benzeri Özelliğe Sahip Olabilir
IndyTurk'teki habere göre Facebook ve Instagram gibi platformların çatı şirketi olan Meta'da geçtiğimiz ay içerisinde çevrim içi ekip toplantısı düzenlendi. Gerçekleştirilen toplantıda Instagram'ın Twitter'ın yerini alması için neler yapılması gerektiği tartışıldı.
Geçtiğimiz aylarda Elon Musk tarafından satın alınan Twitter'da tartışmalar devam ediyor. Popüler sosyal medya platformunda bu tartışmalar devam ederken Meta'nın Instagram üzerinden yazılı gönderiler paylaşılmasına imkân tanıyarak Twitter'ın yerini almaya çalışacağı iddia edildi.
Toplantıda "Instagram Notlar" isimli yeni bir özellik üzerinde duruldu. Bu özellik, görüntü tabanlı sosyal medya platformunda kullanıcıların kısa metinler paylaşabilmesine olanak tanıyacak.
İddiaya göre bir Meta çalışanı, internet üzerinden düzenlenen toplantıda "Twitter krizde ve Meta'nın büyüsünü geri kazanması gerekiyor. Ekmek teknelerine saldıralım" ifadelerine yer verdi.
Instagram'a daha önce Snapchat ve TikTok benzeri özellikler eklenmişti fakat görüntü tabanlı sosyal medya platformunda Twitter'daki gibi kısa yazıların paylaşılması kulağa oldukça ilginç geliyor ve bu söz konusu hizmetin doğasına aykırı bir durum.
Twitter Blue Özelliği Yeniden Kullanıma Sunuluyor: iOS Kullanıcıları Üzgün
Elon Musk'în Twitter'a nihai para kazandırma yöntemi olarak gördüğü Twitter Blue, ilk olarak özensiz bir şekilde çıkartıldığında birçok kişiden tepki toplamıştı.
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