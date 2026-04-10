Herkesin "Neden Yok?" Dediği Instagram Özelliği Nihayet Sunuldu!

Instagram, kullanıcıların uzun süredir "neden yoktu?" diye düşündüğü yorum düzenleme özelliğini nihayet kullanıma sundu. Platform tarafından yapılan açıklamaya göre tüm kullanıcılara açılan bu yenilik, belirli bir süre içinde yorumları düzenleme imkânı tanıyor. Peki Instagram’da yorum düzenleme özelliği nasıl kullanılır? İşte tüm bilmeniz gerekenler...

Instagram’da gönderilere yorum yapmayı seviyorsanız zaman zaman yazım hatası yapmanız oldukça normal. Eskiden böyle durumlarda yorumu silip yeniden yazmak veya hatayla birlikte bırakmak gerekiyordu. Ancak yeni gelen yorum düzenleme özelliği sayesinde artık buna gerek yok.

Kısa süre önce kullanıcılara sunulan bu özelliği kullanabilmek için yaptığınız yorumun hemen altında yer alan "Düzenle" butonuna basmanız yeterli. Bu seçeneğe dokunduğunuzda düzenlemek istediğiniz yorum, telefon klavyesinin hemen üzerinde bulunan yazma alanında açılıyor.

Yorumunuzda gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra ise yazma alanının sağ tarafında kaydetme butonu beliriyor. Bu butona dokunduğunuzda yaptığınız düzenlemeler kaydediliyor ve yorumunuz güncellenmiş haliyle görünmeye devam ediyor.

Instagram Yorum Düzenleme Süresi Ne Kadar?

Instagram’da düzenlemek istediğiniz yorumlar için belirli bir süre sınırı bulunuyor. Yani günler önce yaptığınız bir yorumu sonradan düzenlemeniz mümkün değil. Bu süre 15 dakika ile sınırlı. Mesela 14 dakika önce yaptığınız bir yorumu düzenleyebilirsiniz. Ancak süre 16 dakikaya ulaştığında düzenleme seçeneği tamamen ortadan kalkar. Bu nedenle düzenleme için yorum yaptıktan kısa süre sonra harekete geçmeniz gerekiyor.

Düzenlenen Yorumlar Diğer Kullanıcılar Tarafından Görülebilir mi?

Bir yorum düzenlendiğinde yorumun hemen yanında "Düzenlendi" ibaresi yer alır. Bu sayede diğer kullanıcılar yorumun sonradan değiştirildiğini anlayabilir. Ancak Facebook’taki gibi detaylı bir düzenleme geçmişi sunulmaz. Yani kullanıcılar yorumun önceki hâlini göremez. Sadece düzenlendiğini bilirler.

Editörün Yorumu

Instagram’da çok sık yorum yapmasam da düzenleme özelliğine zaman zaman ihtiyaç duyuyordum. Bu yeniliğin gelmiş olması gerçekten sevindirici. Keşke platform bu özelliği çok daha önce sunsaydı. Bana göre sosyal medya uygulamalarında bulunması gereken en temel özelliklerden biri. Yine de geç de olsa kullanıma sunulmuş olması önemli bir eksikliği kapatıyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.