Ticaret Bakanlığı Uyardı: İnternet Alışverişinde Bu Hilelere Kanmayın!

Ticaret Bakanlığı özellikle Koronavirüs pandemisiyle birlikte artış gösteren internet alışverişinde bu hilelere kanmayın uyarısında bulundu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, güvenli internet alışverişi için ne yapılması gerekiyor?

İnternetten alışveriş dönemi hızla büyüyor ve güvenlik önlemleri katlanarak artıyor olsa da, internet dolandırıcıları kullanıcıları çelmeyi başarıyor. Tüketicilerin; kötü niyetli ve fırsatçılık yapmak isteyen dolandırıcılara karşı mağdur olmasını önlemek isteyen Ticaret Bakanlığı, vatandaşlara bazı uyarılarda bulundu.

İnternet alışverişinde bu hilelere kanmayın

Kurumsal olmayan internet siteleri veya sosyal medya platformlardaki dolandırıcılık olaylarına dikkat çeken Bakanlık, 3D kart ödeme sisteminin olmadığı sitelere hesap bilgilerinin paylaşılmaması gerektiğini söylüyor. Teslim süresi içerisinde olmayan ürünleri dahi satışa koyan internet mağazalarına karşı da yaptırımlar geliyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan güvenli internet alışverişi rehberi şu şekilde:

"İnternet veya telefon ile alışveriş yapılmasına karar verilmesi durumunda satıcı hakkında arama motorlarında kısa ve genel bir ön inceleme yapmak, gerekirse şikayetleri incelemek fikir verecektir. Mesafeli yöntemin tüketicilere sağladığı avantajlardan birisi de, satın alınması planlanan malın veya hizmetin fiyatı ve niteliklerini birçok mecradan araştırabilme kolaylığı sağlamasıdır. Bu sebeple mal veya hizmetin diğer mecralardaki yaklaşık fiyatının öğrenilmesi ve kıyaslama yapılması, gerçekçi olamayacak kadar cazip görünen düşük fiyatlara veya indirimlere dikkatle yaklaşılması çoğu mağduriyetin önüne geçecektir.

Alışveriş yapılması düşünülen internet sitesinde satıcının ticari unvanı, adresi, sabit telefonu, MERSİS numarası, ETBİS kaydı, güven damgası bilgisi gibi bilgilerin olup olmadığı kontrol edilerek alışveriş yapılmalıdır. İnternet sitesinin sahte veya taklit bir site olması ihtimaline karşın site adının kontrol edilmesi gerekirse Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 'internet site bilgisi sorgulama' ekranından faydalanılması çoğu mağduriyetin önüne geçebilecektir."

Bakanlık'ın güvenli alışveriş için yaptığı açıklamada; satıcının ticari unvanı, adresi, sabit telefon numarası gibi iletişim bilgilerinin kontrol edilmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Ayrıca mal veya hizmetin ödenecek toplam tutarı, cayma hakkına ilişkin ayrıntılar ve hak arama yollarının açıkça belirtilmesine özen gösterilmeli.

"6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un yürürlüğe girmiş olduğu 2014 yılı ile 2020 Ekim ayı arasındaki dönemde, mesafeli yöntemle satış yapan 75 şirket nezdinde yapılan denetim sonucunda tespit edilen aykırılıklar için toplam 216 milyon 68 bin 467,08 lira idari para cezası uygulanmıştır."