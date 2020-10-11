Yüz Tanıma Sistemi İle Alışveriş Dönemi Başlıyor

Nakit, kredi kartı, temassız ödeme gibi ödeme yöntemlerine bir yenisi daha ekleniyor. Yüz tanıma sistemi ile alışveriş dönemi çok yakında başlayacak. Rusya biyometrik verilerin kullanım alanını genişleten yasa tasarısını bu yılın sonunda çıkarmayı planlıyor. Yasa tasarısı çıktıktan sonra yüz tanıma ile alışveriş döneminin başlayacağı belirtildi. Peki, yüz tanıma ile alışveriş nasıl olacak? Konu ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Yüz Tanıma Sistemi İle Alışveriş Dönemi Ne Zaman Başlayacak?

Rusya biyometrik verilerin kullanım alanını genişeleten yasa tasarısını bu yılın sonunda çıkarmayı planlıyor. Söz konusu yasa tasarısı çıkarıldığı takdirde kafe, restoran gibi birçok yerde yüz tanıma ile alışveriş yapılabilecek. Rusya merkezli İzvestiya gazetesinde yer alan habere göre söz konusu yasa tasarısı çıkarıldığı takdirde ses ve yüz tanıma sistemlerini kullanarak kafe, market ve restoranlarda ödeme yapmak mümkün olacak.

Yasa tasarısı kabul edildikten sonra Rusya'da satıcısız süpermarketler de açılacak. Bazı Rus girişimciler tarafından yüz tanıma sistemi ile ödeme yapılabilen satıcısız süpermarketlerin açılacağı belirtildi. Tüketiciler satıcısız süpermarketlerde yüz tanıma ile ödeme yapabilecek. Yasa tasarısının 2020 yılının Aralık ayına kadar çıkması bekleniyor.

Yüz tanıma sistemi ile alışveriş yapabilmek her ne kadar kolaylık sağlasa da çoğu kullanıcının kafasında birtakım soru işareti oluşturdu. İnsanların alışveriş sürecini daha kolay hale getirecek olan teknolojide kullanılacak olan yüz görüntüsü ve ses örnekleri nerede depolanacak? İzvestiya gazetesinde yer alan habere göre vatandaşların yüz ve ses verileri, Rusya merkezli telekomünikasyon şirketi Rostelecom'un Birleşik Biyometri Sistemi (YeBS) veritabanında depolanacak.

Yüz yarama ile alışveriş yapmak her ne kadar alışveriş sürecini daha kolay hale getirse de insanların güvenlik konusunda bazı endişeleri bulunuyor. Siz yüz tarama ile alışveriş dönemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Alışveriş sürecinde yüz tanıma sistemini kullanmak ister miydiniz? Yüz tarama ile alışveriş yapmak ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.