İnternet Tarihinin İlk Arama Motoru 30. Yaşını Kutluyor

İnternet tarihinin belki de ilk arama motoru Archie, 10 Eylül 1990'da web tarayıcı olarak kullanıma açıldı. Bu, Montreal'deki McGill Üniversitesi'nde Alan Emtage tarafından okul projesi olarak geliştirilen ilk arama motoru örneğiydi.

Digital Archaeology'de yapılan röportaja göre Archie'nin yaratıcısı Emtage 1989 yılında yüksek lisans öğrencisi olarak okuyordu. Diğer öğrenciler ve öğretim üyeleri için araştırma yazılımı geliştiren Emtage, bunu yapmak için Archie olarak bilinen bir kod yazdı.

Archie'nin yaratıcısı Emtage'in haricinde ayrıca Bill Heelan ve Peter Deutsch başkalarının oturum açmasına ve arama motorunu kullanmasına izin veren özelliği geliştirdikleri için ilk arama motoru Archie'nin gelişiminde önemli bir rol oynadılar.

İlk tarayıcı Archie'de arama nasıl yapılıyordu?

Archie şu anda bildiğimiz arama motorlarına tam olarak benzemiyordu. Kullanıcılar oturum açtıklarında birkaç arama parametresi seçeneğine sahip olan metin tabanlı bir açılış sayfası görüyorlar ve burada arama yapıyorlardı. Archie'nin yapay zekası olmadığı için de tam arama yapmazsanız üniversite ilgili gereksiz bilgiler karşınıza çıkıyordu.

İnternet tarihinin ilk arama motoru Archie'den sonra gelen arama motorları Jughead ve Veronica da benzer şekilde kısıtlı arama seçeneği sunabiliyordu. 1995'te Yahoo ve 1997'de Google gibi muhtemelen bugün aşina olduğunuz arama motorları ise daha büyük bir devrim yaratmayı ve kapsamlı internet aramasının önünü açtılar.

İnternette istediğiniz şeyi aramak 1990'dan beri çok daha hızlı ve kolay hale gelirken ilk arama motoru Archie olmadan bugün bulunduğumuz yerde olamazdık. Archie geçtiğimiz gün itibarıyla 30. yaşını kutladı!