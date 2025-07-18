Invincible'ın 5. Sezonu Gelecek mi? Amazon Açıkladı [Video]

Amazon Prime Video'nun en iyi animasyon dizileri arasında yer alan Invincible'ın 3. sezonu 13 Mart 2025 tarihinde sona erdi. Dördüncü sezon merakla beklenirken beşinci sezon ile ilgili önemli bir açıklama yapıldı. Peki, Invincible'ın 5. sezonu gelecek mi?

Invincible'ın 5. Sezonu Çıkacak mı?

IMDb puanı yüksek animasyon dizileri arasında yer alan Invincible'ın 5. sezonu izleyiciler ile buluşacak. Amazon Prime Video'nun YouTube kanalı üzerinden bir video paylaşıldı. Videoya göre Invincible'ın beşinci sezonunun seslendirme süreci tamamlandı.

Invincible Konusu

Invincible, dünyadaki en güçlü süper kahraman Nolan Grayson'ın oğlu Mark Grayson'ın maceralarını konu alıyor. 17 yaşına girdikten sonra süper güçlerini keşfeden Grayson, bu yeteneğini geliştirmek için babasından yardım alır.

Invincible Türkçe Alt Yazılı Fragman

Invincible Seslendirme Kadrosu

Steven Yeun

J.K. Simmons

Sandra Oh

Zazie Beetz

Grey Griffin

Walton Goggins

Gillian Jacobs

Zachary Quinto

Kevin Michael Richardson

Jason Mantzoukas

Khary Payton

8,6 IMDb puanına sahip animasyon dizisinde Steven Yeun "Mark Grayson" karakterini, Sandra Oh "Debbie Grayson" karakterini, Grey Griffin "Monster Girl" karakterini, Gillian Jacobs "Eve" karakterini, Walton Goggins ise "Cecil" karakterini seslendiriyor.