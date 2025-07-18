Invincible'ın 5. Sezonu Gelecek mi? Amazon Açıkladı [Video]
Invincible'ın 5. sezonu çıkacak mı? Amazon tarafından yapılan açıklama ile birlikte merak edilen soru yanıtlandı. İşte yeni sezona dair detaylar!
Amazon Prime Video'nun en iyi animasyon dizileri arasında yer alan Invincible'ın 3. sezonu 13 Mart 2025 tarihinde sona erdi. Dördüncü sezon merakla beklenirken beşinci sezon ile ilgili önemli bir açıklama yapıldı. Peki, Invincible'ın 5. sezonu gelecek mi?
Invincible'ın 5. Sezonu Çıkacak mı?
IMDb puanı yüksek animasyon dizileri arasında yer alan Invincible'ın 5. sezonu izleyiciler ile buluşacak. Amazon Prime Video'nun YouTube kanalı üzerinden bir video paylaşıldı. Videoya göre Invincible'ın beşinci sezonunun seslendirme süreci tamamlandı.
Invincible Konusu
Invincible, dünyadaki en güçlü süper kahraman Nolan Grayson'ın oğlu Mark Grayson'ın maceralarını konu alıyor. 17 yaşına girdikten sonra süper güçlerini keşfeden Grayson, bu yeteneğini geliştirmek için babasından yardım alır.
Invincible Türkçe Alt Yazılı Fragman
Invincible Seslendirme Kadrosu
- Steven Yeun
- J.K. Simmons
- Sandra Oh
- Zazie Beetz
- Grey Griffin
- Walton Goggins
- Gillian Jacobs
- Zachary Quinto
- Kevin Michael Richardson
- Jason Mantzoukas
- Khary Payton
8,6 IMDb puanına sahip animasyon dizisinde Steven Yeun "Mark Grayson" karakterini, Sandra Oh "Debbie Grayson" karakterini, Grey Griffin "Monster Girl" karakterini, Gillian Jacobs "Eve" karakterini, Walton Goggins ise "Cecil" karakterini seslendiriyor.