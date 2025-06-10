Efsane Animasyon Dizisinin Oyunu Geliyor! [Video]

Amazon Prime Video'nun en popüler animasyon dizilerinden biri olan Invincible'ın oyunu duyuruldu. Xbox Games Showcase 2025 etkinliğinde yapılan tanıtımla birlikte Invincible VS isimli oyunun detayları belli oldu. Ayrıca oyunun fragmanı da paylaşıldı.

Invincible VS Oyunu İçin Fragman Yayınlandı

IMDb puanı yüksek animasyon dizileri arasında yer alan Invincible'ın oyun uyarlaması üzerinde çalışılıyor. Invincible VS, dövüş oyunları oynamayı seven oyunculara hitap edecek. 3'e 3 takım tabanlı dövüş oyununda animasyon dizisinden tanıdığımız karakter yer alacak.

Oyunda Omni-Man olarak bilinen Nolan Grayson, Mark Grayson ve Eve dahil pek çok isim bulunacak. Oyun tek oyunculu, çevrim içi PvP ve çevrim içi eşli modlarını içerecek. Böylece oyuncular uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirebilecek.

Invincible VS için bir fragman da paylaşıldı. 2 dakika 41 saniye uzunluğundaki tanıtım videosunda Omni-Man ve Mark Grayson arasındaki dövüşe tanık oluyoruz. Video, bölüm tasarımlarına yakından göz atma fırsatı da sunuyor.

Invincible VS Çıkış Tarihi

Invincible VS PC, Xbox Series X/S ve Playstation 5 platformları için geliştirilen oyun 2026 yılında satışa sunulacak. Oyunun PC sürümüne Microsoft Store ve Steam üzerinden erişilebilecek.