İş Makinelerini Kontrol Ettiğimiz Simülasyon Oyunu Ücretsiz Oldu!

Simülasyon oyunları oynamayı seven oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat sunuldu. Construction Simulator kısa süreliğine ücretsiz hâle geldi.. Böylece oyunu belirli süre boyunca herhangi bir ücret ödemeden oynamak mümkün oldu.

En iyi simülasyon oyunları arasında yer alan Construction Simulator isimli oyunu altı gün boyunca (16 Haziran 2025) ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Eğer kampanya sona erdikten sonra oyunu oynamaya devam etmek isterseniz satın almanız gerekiyor.

16 Haziran'a kadar devam eden indirim kampanyası da mevcut. Yüzde 50 oranında indirime giren oyunun fiyatı 17,99 dolardan (706 TL) 8,99 dolara (353 TL) düştü. Oyunu beğenirseniz indirimden yararlanabilir ve böylece daha uygun fiyata sahip olabilirsiniz.

Construction Simulator Ücretsiz Nasıl Oynanır?

Steam istemcisini açın.

istemcisini açın. Oyunun sayfasını görüntüleyin.

"Oyunu Oyna" butonuna basın.

İşlemi onaylayın.

İndirme işlemi tamamlandıktan sonra yükleme sürecine geçilecek.

Construction Simulator Minimum Sistem Gereksinimleri