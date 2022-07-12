iOS 16 Public Beta Sürümü Yayımlandı

Apple, iOS 16 public beta sürümünü iPhone kullanıcıları için indirmeye sundu. Teknoloji devi böylelikle geliştirici olmayan kişilere de yeni sürümü deneme fırsatı vermiş oldu. Bu sayede kullanıcılar söz konusu sürümü önceden deneyimleyebilecek.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple, WWDC 2022 etkinliği esnasında yeni işletim sistemi sürümü olan iOS 16’yı duyurmuştu. Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından oldukça beğenilen işletim sisteminin yeni versiyonu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Teknoloji devi, iOS 16 isimli işletim sisteminin Public Beta sürümünü indirmeye açtı. Böylece iPhone kullanıcıları iOS 16’nın tam sürümünü yayımlanmadan önce kullanmaya başlayabilecek. Bu, özellikle yeni sürümün neler sunduğunu gözlemlemek isteyen kullanıcılar için harika bir fırsat.

Apple tarafından sunulan iOS 16 beta sürümünü indirme ve yükleme işlemleri için bazı adımların uygulanması gerekiyor. Peki, şu anda indirmeye sunulan yeni iOS sürümü nasıl indirilir ve yüklenir?

iOS 16 Public Beta İndirme ve Yükleme Adımları Neler?

iOS cihazınızdan Safari’yi açın.

Apple beta yazılım programı sayfasına girin.

"Sign In" butonuna basın.

Apple kimliğiniz ile hesabınıza giriş yapın.

iOS’in üzerine tıklayın.

"Get Started" kısmındaki "enroll your iOS device" yazısına dokunun.

"Download profile" butonuna basın.

Açılan pencereden "Allow" seçeneğini seçin.

iPhone’unuzdaki ayarlar sayfasını açın.

"Profil İndirildi" bölümüne girin.

"Yükle" butonuna dokunun.

Şifrenizi girin ve tekrar "Yükle" butonuna basın.

İşlemi onaylayın.

Telefon yeniden başlatılacak.

Ayarlar sayfasını görüntüleyin.

Genel kategorisine girin.

Yazılım Güncelleme bölümünü açın.

"İndir ve Yükle" butonuna basın.

Cihaz yeniden başlatılacak.

Teknoloji devi Apple, çok sayıda iPhone kullanıcısı tarafından merak içerisinde beklenen adımı attı. Piyasaya sürdüğü cihazların yanı sıra işletim sistemiyle de adından söz ettirmeyi başaran şirket, sonbaharda sunulması beklenen yeni iOS sürümünün Public Beta'sını yayımladı.

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