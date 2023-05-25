iOS 17 ile iPhone'lar Yeni Kilit Ekranı Özelliklerine Kavuşuyor
iOS 17 ile birlikte Apple, iPhone kilit ekranlarına bir dizi yeni özellik getiriyor. İşte detaylar!
Bloomberg'den Mark Gurman'ın haberine göre Apple, iOS 17'de iPhone'un ekranını akıllı ev tarzı bir ekrana dönüştüren yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Gurman'ın belirttiğine göre arayüz, telefon kilitliyken ve yatay olarak eğildiğinde hava durumu, takvim randevuları ve bildirimler gibi şeyleri gösterecek.
Gurman, bu widget'ların koyu bir arka plan üzerinde parlak metinlerle gösterileceğini ve Apple'ın iOS 16 ile ortaya çıkardığı kilit ekranı widget'larını genişleteceğini belirtiyor. Bu özellik, iPhone'unuzu masanızın üzerine koyduğunuzda ve bildirimleri ya da yaklaşan randevuları takip etmek istediğinizde kullanışlı olabilir.
iOS 17 ile Kilit Ekranına Gelecek Özellikler
Gurman ayrıca Apple'ın bu özelliği iPad'e de getirmek için çalıştığını ve cihazla birlikte kullanabileceğiniz manyetik bir montaj aparatı üzerinde çalıştığını söylüyor. Standa benzer şekilde, tabletin ekranını yuvaya monte edildiğinde bir dizi akıllı ev kontrolünü gösterecek şekilde yapılandırabilir veya dijital fotoğraf çerçevesi olarak da işlev görmesini sağlayabilirsiniz.
Apple'ın bu özelliği önümüzdeki ay düzenlenecek Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı'nda iOS 17 ile birlikte tanıtması bekleniyor. İşletim sistemine geleceği söylenen diğer özellikler arasında gün boyunca düşüncelerinizi kaydetmenizi sağlayan bir günlük tutma uygulaması ve Cüzdan uygulamasında bir güncelleme yer alıyor.
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