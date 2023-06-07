Apple, iOS 17 ile Otomatik Düzeltme Özelliğini Yenilediğini Açıkladı

iPhone kullanıcılarından duyduğumuz en büyük şikayetlerden biri, otomatik düzeltmenin yazdıklarını hiçbir zaman istedikleri gibi düzeltmemesidir. Apple, iPhone'da iOS 17 ile klavye otomatik düzeltme sisteminde büyük iyileştirmeler vaat ettiğini açıkladı.

Yeni otomatik düzeltme sistemi, her kullanıcı için kişiselleştirilmiş cihaz içi makine öğrenimi modellerine dayanıyor.

Klavye artık otomatik düzeltmeyi her zamankinden daha doğru hâle getirmek için son teknoloji ürünü bir dönüştürücü dil modeli kullanıyor.

Klavye aynı zamanda cihaz sahibinin diline de daha duyarlı olacak. Kullanıcı küfür etmeye eğilimliyse, bunu da öğrenecek ve artık agresif öneriler sunmaya başlayacak.

Cümle Genelinde Otomatik Düzeltmeler Geliyor

Apple ayrıca otomatik düzeltme kullanıcı arayüzünün karmaşıklığını da azalttı. Otomatik düzeltme bir değişiklik yaptığında, değiştirilen kelime artık kısa bir süre için bir alt çizgi ile işaretleniyor. Otomatik düzeltme bir hata yaptıysa, kullanıcı alt çizgiye dokunarak orijinal yazılan kelimeyi görebilir ve isteğe bağlı olarak bu kelimeye geri dönebilir. Sistem bu manuel düzeltmelerden de bir şeyler öğrenmeye devam edecek.

Buna ek olarak, otomatik tamamlama önerileri artık cümle düzeyinde gerçekleşebiliyor ve satır içinde gösterilerek birden fazla kelimeyi yalnızca boşluk çubuğuna basarak tamamlayabiliyor.

iOS 17 için iPhone XS veya daha yeni bir model gerekiyor ve bugün geliştirici beta sürümü olarak kullanıma sunuldu. Yazılım güncellemesi bu yıl içinde tüm uyumlu iPhone kullanıcılarına sunulacak.