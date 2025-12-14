iOS 26.2'nin Gereksiz Kullanıldığında Sinirinizi Bozcak Gizli Özelliği Ortaya Çıktı

Apple, iOS 26.2 güncellemesini kısa bir süre önce yayınladı. Ancak insanlar hala yeni özellikler bulmaya devam ediyor. Bunlardan sonuncusu ise olduka ilginç. Şirket, iOS 26.2'yle birlikte, bildirimleri kaçırmayı neredeyse imkansız hale getiren yeni bir özelliği de iPhone kullanıcılarının beğenisine sundu.

iOS 26.2 Güncellemesi ile Bildirim Kaçırma Derdine Son

Apple, iOS 26.2 güncellemesiyle birlikte iPhone'lara yeni bir özellik ekledi. Bildiğiniz üzere iPhone'lar tıpkı diğer tüm akıllı telefonlar gibi bildirimleri ses ve titreşim yoluyla kullanıcılara iletiyor. Ancak şirketin işitme gibi bazı engelleri olan insanlar için sunduğu bir yöntem daha var.

iPhone kullanıcıları isterseler arama ya da mesaj geldiğinde bunu kaçırmamak için telefonun flaş ışığını da açabiliyorlar. Bu ayara Ayarlar > Erişilebilirlik > Ses ve Görsel > Uyarılar için Flaş adımları takip edilerek ulaşılabiliyor.

Hatta bu özellik iPhone 6 döneminde ülkemizde oldukça popülerdi. İnsanlar hiçbir engeli olmamasına rağmen kullanıyor ve çevrelerindeki kişileri rahatsız ediyorlardı. Ancak bu özelliğin ufak bir de engeli vardı. İnsanlar sadece telefon ters bir şekilde durduğunda flaş ışığını görebiliyordu.

Bu durum, iOS 26.2 güncellemesiyle birlikte değişti. Apple, bildirim geldiğinde iPhone ekranının da parlak bir ışıkla anlık olarak yanıp sönmesini sağlayan yeni bir özellik getirdi. Neyse ki şirket özelleştirme seçeneklerini de ihmal etmedi.

Bu özelliğe ihtiyacı olan kullanıcılar ya da kullanmak isteyen kullanıcılar, isterlerse sadece ekran flaşını, sadece arka kamera LED ışığını veya her ikisini aynı anda kullanmayı seçebiliyor. Yine de işitme engeliniz yoksa ve gerçekten acil bir bildirim almayacaksanız sizin bu özelliği kullanmanıza gerek yok.