Apple Kullanıcılarına Kötü Haber: iPhone'lar için Dev Zam Kapıda

Trilyon dolarlık şirket değerine sahip olması Apple'ı bile küresel krizlerden korumaya yetmiyor. Teknoloji dünyasından gelen son raporlar, tüm sektörlerde kendini iyiden iyiye hissettiren DRAM krizinin şirketi darboğaza sürüklediğini ve bu durumun doğrudan tüketicinin cebini yakabileceğini gösteriyor.

Gelen bilgilere göre Apple'ın uzun süredir güvenerek sırtını yasladığı DRAM anlaşmaları yakında sona erecek. Teknoloji devi önümüzdeki yıl Samsung ve SK hynix gibi üreticilerin talep edeceği yüksek fiyatlarla boğuşabilir. Bunun sonucunda ise iPhone'lardan Mac'lere kadar pek çok ürün için dev zamlarla karşılaşabiliriz. İşte detaylar!

Yeni DRAM Anlaşmaları iPhone'ların Fiyatlarını Artırabilir

Sektör kaynaklarına göre Apple'ın geçtiğimiz yıllarda tedarikçilerle yaptığı uzun vadeli anlaşmalar yakında geçerliliğini yitirecek. Özellikle şirketin DRAM belleği tedarik ettiği Güney Kore merkezli Samsung ve SK hynix gibi firmalarla yapılan sözleşmelerin Ocak 2026'da sona ereceği belirtiliyor.

İddialara göre tedarikçiler, son dönemde yaşanan ve uzun bir süre boyunca daha etkilerinin hissedileceği DRAM krizi nedeniyle Apple'a çok daha yüksek ücretler talep etmeye hazırlanıyor. Durum o kadar ciddi ki Samsung'un karlılığı artırmak adına kendi mobil departmanının çip taleplerini bile geri çevirdiği söyleniyor.

iPhone 18 ve M5 Mac'ler Tehlikede

Peki bu maliyet artışı hangi cihazları etkileyecek? Listede merakla beklenen uygun fiyatlı MacBook, M5 işlemcili MacBook Air, iPhone 18 serisi, katlanabilir iPhone ve yeni OLED ekranlı M6 MacBook Pro gibi popüler modeller başı çekiyor.

Öte yandan Apple'ın elinde bu krizi hafifletecek bir kozu da bulunuyor. Bunlar şirketin devasa nakit rezervi ve kendi çiplerini üretebilme yeteneği. Örneğin iPhone 16e modelinde kullanılan C1 5G modemi bizzat Apple imzası taşıyor ve birim başına yaklaşık 10 dolar tasarruf sağlıyor.

Ancak tüm bu çabalara rağmen Qualcomm ve MediaTek gibi rakiplerin de maliyet artışlarıyla boğuştuğu bir ortamda Apple'ın zamları ne kadar erteleyebileceği meçhul. Analistler 2026'nın ilk yarısında iPhone dahil pek çok üründe fiyat artışının kaçınılmaz olabileceği konusunda uyarıyor.

What I find hard to understand is that the sell-side and the market are significantly overestimating Apple's supply chain management capabilities.



In my view, Apple is also likely to take a significant hit from this memory price surge. The LTAs (Long-Term Agreements) that Apple… — Jukan (@jukan05) December 13, 2025

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple artan maliyetleri üstlenir mi, yoksa faturayı yine tüketiciye mi keser? Yorumlarda buluşalım.