iOS 26.2 Yayınlandı! İşte Tüm Yenilikler
iOS 26.2 güncellemesi iPhone kullanıcıları için yayınlandı. Apple, yeni sürümle beraber Liquid Glass' iyileştirmeleri ve daha pek çok yeniliği getirdi.
iOS 26.2 güncellemesi iPhone kullanıcıları için yayınlandı. 9,18 GB'lık dosya boyutuna sahip güncelleme, Liquid Glass'tan tutun da CarPlay'e kadar pek çok farklı alanda çeşitli yenilik ve düzeltmeleri de beraberinde getirdi.
iOS 26.2 Güncellemesi Nasıl İndirilir?
Eğer siz de bir iPhone kullanıcısıysanız ve iOS 26.2'yi telefonunuza indirerek en güncel sürümü kullanmak istiyorsanız yapmanız gerekenler oldukça basit.
- Ayarlar uygulamasını açın.
- Genel sekmesine girin.
- Yazılım Güncelleme seçeneğine dokunun.
- Karşınıza çıkan ekranda "Şimdi Güncelle" butonuna dokunun.
iOS 26.2 Güncellemesi ile Ne Değişti?
Apple'ın yayınladığı güncelleme notlarına göre iOS 26.2 güncellemesi birkaç farklı yeniliği beraberinde getirdi. Bunlar arasında Apple Music'e gelen yeni özellikier, Liquid Glass' iyileştirmeleri ve CarPlay düzeltmeleri var. Eğer siz de güncelleme hakkında daha çok bilgi isterseniz aşağıdaki notları okuyabilirsiniz.
Apple Music
- Favori Parçalar listesi, ana sayfa sekmesindeki En İyi Seçimler’de görünür
- İndirilen parçalar için çevrimdışı şarkı sözleri, böylece onları internet bağlantısı olmadan görüntüleyebilirsiniz
Podcast’ler
- Bahsedilen podcast’lere bağlantılar, dinlediğiniz bölümde bahsedilen diğer podcast’leri doğrudan oynatıcıdan ve dökümden görüp takip etmenizi sağlar
Oyunlar
- Oyunlar arşivindeki filtreler, oyunları kategoriye, büyüklüğe ve daha fazlasına göre bulmanızı sağlar
- Yeni biri liderliğe geçtiğinde sizi bilgilendiren oyun içi meydan okuma puan afişleri gerçek zamanlı olarak güncellenir
- Backbone ve Razer gibi bağlı kumandalar için geliştirilmiş destek
Bu güncelleme, aşağıdaki iyileştirmeleri ve hata düzeltmelerini de içerir:
- Ek Kilitli Ekran saat özelleştirme seçeneği Liquid Glass görünümünü daha fazla veya daha az opak yaparak saat görünümünü daha fazla ayarlamanızı sağlar
- Anımsatıcılar için Alarmlar, acil görevlerinizin üstesinden gelmenize yardımcı olur ve anımsatıcıyı işaretlemeye hazır değilseniz erteleme ve Canlı Etkinlik desteği sağlar
- AirDrop kodları, gönderenin aktarımı tamamlamak için girmesi gereken bir kodu alıcının aygıtında sağlayarak bilinmeyen kişilerle AirDrop kullanırken güvenliği artırmak için ek bir doğrulama katmanı sağlar
- Ev uygulamasında çoklu paket aksesuar eşleme, aynı ayarlama kodunu kullanarak birlikte satılan birden fazla aksesuarı kolayca kaydetmenizi sağlar
- Erişilebilirlik Ayarları’ndaki Uyarılar İçin Flaş seçeneği, bir bildirim aldığınızda aygıt ekranının yanıp sönmesini sağlayan ek bir seçenek sunar
- Freeform’daki tablolar, sonsuz tuvale yapı kazandıran ve sığdırmak için akıllı bir şekilde yeniden boyutlandırılan hücrelerle metin, görüntü, belge ve çizim içerebilir
- Apple Music arşivindeki ön sürüm albümlerinin yayımlanma zamanında hemen çalınamamasına neden olan bir sorunu düzeltir
- Gizlilik ve Güvenlik ayarının kurumsal bir kuruluş tarafından yönetildiği şeklinde yanlış işaretlenebileceği bir sorunu düzeltir