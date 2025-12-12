iOS 26.2 Yayınlandı! İşte Tüm Yenilikler

iOS 26.2 güncellemesi iPhone kullanıcıları için yayınlandı. 9,18 GB'lık dosya boyutuna sahip güncelleme, Liquid Glass'tan tutun da CarPlay'e kadar pek çok farklı alanda çeşitli yenilik ve düzeltmeleri de beraberinde getirdi.

iOS 26.2 Güncellemesi Nasıl İndirilir?

Eğer siz de bir iPhone kullanıcısıysanız ve iOS 26.2'yi telefonunuza indirerek en güncel sürümü kullanmak istiyorsanız yapmanız gerekenler oldukça basit.

Ayarlar uygulamasını açın.

Genel sekmesine girin.

Yazılım Güncelleme seçeneğine dokunun.

Karşınıza çıkan ekranda "Şimdi Güncelle" butonuna dokunun.

iOS 26.2 Güncellemesi ile Ne Değişti?

Apple'ın yayınladığı güncelleme notlarına göre iOS 26.2 güncellemesi birkaç farklı yeniliği beraberinde getirdi. Bunlar arasında Apple Music'e gelen yeni özellikier, Liquid Glass' iyileştirmeleri ve CarPlay düzeltmeleri var. Eğer siz de güncelleme hakkında daha çok bilgi isterseniz aşağıdaki notları okuyabilirsiniz.

Apple Music

Favori Parçalar listesi, ana sayfa sekmesindeki En İyi Seçimler’de görünür

İndirilen parçalar için çevrimdışı şarkı sözleri, böylece onları internet bağlantısı olmadan görüntüleyebilirsiniz

Podcast’ler

Bahsedilen podcast’lere bağlantılar, dinlediğiniz bölümde bahsedilen diğer podcast’leri doğrudan oynatıcıdan ve dökümden görüp takip etmenizi sağlar

Oyunlar

Oyunlar arşivindeki filtreler, oyunları kategoriye, büyüklüğe ve daha fazlasına göre bulmanızı sağlar

Yeni biri liderliğe geçtiğinde sizi bilgilendiren oyun içi meydan okuma puan afişleri gerçek zamanlı olarak güncellenir

Backbone ve Razer gibi bağlı kumandalar için geliştirilmiş destek

Bu güncelleme, aşağıdaki iyileştirmeleri ve hata düzeltmelerini de içerir: