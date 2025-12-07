Justin Bieber, Sinir Bozucu Bir iOS Sorunu Nedeniyle Apple'ı Tehdit Etti!

Apple’ın iOS işletim sistemindeki tasarım tercihleri özellikle “Liquid Glass” gibi büyük değişikliklerden sonra kullanıcılar tarafından sıklıkla tartışma konusu oluyor. Ancak bazen ufak bir Kullanıcı Arayüzü hatası bile teknoloji devinin başını ağrıtabiliyor.

Dünya çapında milyonlarca hayranı olan Kanadalı pop yıldızı Justin Bieber, iPhone'lardaki önemsiz gibi görünen bir sorun yüzünden Apple'a karşı sert bir tavır sergiledi. Öyle ki ünlü sanatçı yaptığı paylaşımlarda çalışanların 'boğazını sıkacağını' ifade etti. İşte detaylar!

Justin Bieber, iPhone'ların Mesajlar Uygulamasından Şikayetçi

Geçtiğimiz saatlerde X (Twitter) platformu üzerinden bir paylaşımda bulunan Bieber, iPhone'ların Mesajlar uygulamasındaki sesle yazma özelliğinin yerleşimi hakkındaki rahatsızlığını dile getirdi. Ünlü şarkıcı, mesaj gönderdikten hemen sonra klavyenin üzerindeki mikrofon simgesine yanlışlıkla dokunduğu ve bu durumun müzik keyfini bozması nedeniyle öfkeli olduğunu sert bir dille ifade etti.

Bieber, "Bir mesaj gönderdikten sonra o mikrofon düğmesie bir kez daha basıp bip sesiyle müziğim durursa..." diyerek başladığı paylaşımına Apple çalışanlarını tehdit ederek devam etti: "O zaman Apple'daki herkesi bulup boğazını sıkacağım."

Bieber ayrıca sadece mikrofon düğmesiyle de kalmadı. Sesle yazma özelliğini kapatsa bile aynı yerdeki sesli not düğmesine kazara bastığını belirten ünlü yıldız, "Gönder tuşunun aynı yerde birden fazla işlevi olmamalı," diyerek tasarım sorununa da dikkat çekti.

Teknoloji dünyasından yankı uyandıran bu paylaşıma Tesla ve X CEO'su Elon Musk iki ateş emojisiyle destek verirken, OpenAI tasarım şefi Ian Silber ise "Tasarım eleştirilerimiz için size danışmak istiyoruz." yanıtı vererek Bieber'a espriyle karışık bir teklifte bulundu.

If I hit this dictation button after sending a text and it beeps and stops my music one more time,



I’m gonna find everyone at apple and put them in a rear naked choke hold



Even if I turn off dictation I somehow hit the voice note thing



The send button should not have multiple… pic.twitter.com/9R0oKw239L — Justin Bieber (@justinbieber) December 6, 2025

Sorun Neyden Kaynaklanıyor?

Ünlü şarkıcının sorunu Mesajlar uygulamasındaki metin giriş kutusunun sağ üst köşesinde yer alan mikrofon düğmesiyle ilgili. Kullanıcı bir metin yazmaya başladığında bu mikrofon simgesi Gönder düğmesine dönüşüyor. Mesaj gönderildiğinde veya metin kutusu temizlendiğinde ise mikrofon simgesi anında yeniden beliriyor.

Bu hızlı değişim özellikle hızlı yazan kullanıcılar için Gönder'e çift tıklama riskiyle birlikte yanlışlıkla sesli yazma veya sesli not düğmesine basma ihtimalini artırıyor. Kullanıcıların bu hatayı yapmalarının ardından iPhone ses kaydetmeye başladığı için arka planda çalan müzik de otomatik olarak kesiliyor. Bieber'ın asıl isyanı da tam olarak bu durumdan kaynaklanıyor.

Apple'ın, milyonlarca kullanıcının günlük deneyimini etkileyen bu küçük ama can sıkıcı soruna bir çözüm getirip getirmeyeceği merak konusu. Belki de şirket bir sonraki iOS güncellemesinde Bieber'ın tehdidini ciddiye alıp mikrofon düğmesi için farklı bir tasarıma odaklanabilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.