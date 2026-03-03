iOS 26.4 İçin Geri Sayım Başladı! Kritik Güncelleme Yayında

Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

Apple, yazılım geliştirme çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Son aylarda ise şirket, iOS 26.4'e odaklanmış durumda. Kısa süre önce çıkış tarihinin belli olmasıyla gündeme gelen iOS 26.4 için şimdi üçüncü beta güncellemesi yayınlandı. Peki bu yeni sürüm neler getiriyor?

iOS 26.4 Beta 3 Yayınlandı

Geliştiricilere sunulan yeni beta güncellemesi maalesef ki büyük bir arayüz değişikliği getirmiyor ancak önceki beta sürümlerinde eklenen yeni özellikleri daha kararlı yani hatasız ve kullanıma uygun hale getiriyor. Bu nedenle önemsiz olmadığını söyleyebiliriz.

Güncellemeyi iPhone'unuza indirebilmek için öncelikle Apple Developer hesabına ihtiyacınız var. Eğer buna sahipseniz, öncelikle Ayarlar uygulamasını açın. Ardından Genel bölümüne girin ve Yazılım Güncelleme sekmesini seçin. Burada yer alan Beta Güncellemeleri menüsünden geliştirici beta kanalını aktif hale getirdikten sonra en güncel sürüm ekranda görünecektir. İndir ve Yükle butonuna dokunarak kurulumu başlatabilirsiniz.

iOS 26.4 Yenilikleri Neler?

Yakın zamanda sunulması beklenen iOS 26.4, birçok yeniliği beraberinde getirecek. Apple Music uygulamasında çalma listeleri ve müzik önerileri, kullanıcıların dinleme alışkanlıklarına göre çok daha uyumlu şekilde oluşturulacak.

Ayrıca RCS mesajlaşma sistemi kapsamında iOS ile Android arasındaki mesajlaşmayı çok daha güvenli hale getirecek bir şifreleme altyapısı devreye alınacak. Bununla birlikte Podcast uygulamasında video izlemek de mümkün olacakken, Çalınan Cihaz Koruması yeni sürümle birlikte varsayılan olarak aktif hale gelecek. Duvar kağıdı galerisinin de baştan aşağı yenileceğini belirtelim.

Bu arada arayüz ve performans iyileştirmeleri de yok değil.

iOS 26.4 Kararlı Sürümü Ne Zaman Yayınlanacak?

iOS 26.4 kararlı sürümünün mart ayının sonlarına doğru herkese sunulması bekleniyor. Apple, geliştirme sürecini hızlandırabilirse ayın ortalarına doğru da çekilebilir.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.