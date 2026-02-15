CarPlay Neden Hala Tesla Araçlarına Gelmedi? Sebebi iOS 26'da Gizli

Bildiğiniz üzere dünya genelinde Tesla sahiplerinin en büyük serzenişlerinden biri araçlarda Apple CarPlay desteğinin bulunmaması. Yıllardır ha geldi, ha gelecek dedikodularıyla oyalanan Tesla sahipleri için maalesef ki bekleyiş biraz daha sürecek gibi görünüyor.

Geldiğimiz noktada ise pek çok kişi Tesla araçlarına CarPlay desteğinin neden hala gelemediğini merak ediyor. Güvenilir kaynaklara göre CarPlay gecikmesinin ana nedeni iOS 26 ve onun yayılma hızı. İşte detaylar!

iOS 26'nın Haritalar Uygulaması CarPlay'in Gecikmesine Neden Oldu

İddialara göre Tesla, diğer otomobil üreticilerinden farklı olarak Apple CarPlay arayüzünü kendi işletim sistemi içerisinde ayrı bir pencerede çalıştırmayı istiyor. Ancak entegrasyon testleri sırasında Apple Haritalar ile Tesla’nın otonom sürüş sisteminin çakıştığı belirtiliyor.

Aktarılanlara göre sorunun kaynağı araç otonom sürüş modundayken Tesla'nın kendi harita verileri ile Apple Haritalar'dan gelen yönlendirmelerin senkronize olamamasında yatıyor. Tahmin edebileceğiniz üzere iki farklı uygulamanın sürücüye aynı anda farklı rotalar veya talimatlar göstermesi sürüş güvenliği açısından büyük riskler barındırıyor.

CarPlay desteğini bu mevcut sorunla birlikte kullanıma sunmak istemeyen Tesla, geçtiğimiz haftalarda Tesla hataların düzeltilmesi için Apple'dan özel bir düzenleme talep etti. Apple ise bu talebe olumlu yanıt vererek iOS 26 güncellemesi kapsamında navigasyon verilerinin senkronizasyonunu sağlayan bir yama geliştirdi.

Tesla iOS 26'nın Kullanım Oranlarından Memnun Değil

Teknik sorun Apple tarafında çözülmüş olsa da Tesla CarPlay desteğini kullanıcılara henüz getirmedi. İddialara göre şriket ilk önce ilgili düzeltmeyi içeren iOS 26 sürümünün iPhone kullanıcıları arasında yeterli yaygınlığa ulaşmasını bekliyor.

Apple'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı verilere göre iOS 26'nın kullanım oranı an itibariyle yüzde 74 seviyelerinde seyrediyor. Mevcut oran önceki sürümlerle benzer bir başarı grafiği çizse de Tesla için yeterli görünmüyor. Özellikle navigasyon düzeltmesinin daha sonrasında yayınlanan bir ara güncellemede yer alması Tesla mühendislerini temkinli olmaya itiyor.

CarPlay Desteği Ne Zaman Tesla Araçlarına Gelecek?

Sonuç olarak Tesla, sözünü ettiğimiz tüm bu nedenlerden dolayı CarPlay desteğinin ne zaman geleceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapmadı. Görünen o ki süreç tamamen Apple kullanıcılarının güncellemeyi yükleme hızına ve Tesla'nın güvenlik protokollerini onaylamasına bağlı olarak ilerleyecek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Tesla CarPlay desteği konusunda verdiği kararlarda haklı mı? Yorumlarda buluşalım.