iPhone’larda Yeni Dönem: iOS 26.4, Bu Özelliği Otomatik Açıyor!

Apple, kısa süre önce iOS 26.4 Beta sürümünü yayımladı. Önemli hata düzeltmeleri ve yenilikleri beraberinde getiren bu sürümün kullanıcıları yakından ilgilendiren bir değişiklik de içerdiği ortaya çıktı. Gelen bilgilere göre iOS 26.4, bir güvenlik özelliğini varsayılan olarak aktif hale getiriyor. İşte ayrıntılar...

iOS 26.4 İle Çalıntı Cihaz Koruması Aktif Hale Geliyor

Beta sürümünde Çalıntı Cihaz Koruması özelliğinin otomatik olarak açıldığı ortaya çıktı. Daha önce manuel olarak aktif hale getirilmesi gereken bu özelliğin zorunlu şekilde kullanılması gerekiyor mu, bu belirsiz. Ancak yakında belli olacaktır. Peki Çalıntı Cihaz Koruması özelliği ne işe yarıyor?

iOS'un Çalıntı Cihaz Koruması Özelliği Nedir?

Apple'ın iOS 17.3 güncellemesiyle birlikte iPhone kullanıcılarına sunduğu Çalınan Cihaz Koruması özelliği, 2023 yılında ortaya çıkan yeni bir hırsızlık yönteminin ardından geldi. Bu yöntemle hırsızlar, kullanıcıları uzaktan gözetleyerek tam kilit ekranı parolasını girdikleri sırada şifreyi öğreniyor ve sonra cihazı çalarak banka hesaplarından kayıtlı parolalara kadar tüm verilere erişebiliyordu.

Bir güvenlik kalkanı olarak tasarlanan bu özellik, eviniz gibi çoğu zaman bulunduğunuz konumlarda devre dışıyken dışarıya çıktığınız anda otomatik olarak devreye giriyor. Bu sayede Parolalar uygulamasına erişmek, cihazı sıfırlamak, kayıtlı kredi kartı bilgilerini görüntülemek veya Kayıp Modu'nu kapatmak istediğinizde Face ID veya Touch ID kullanmanız zorunlu oluyor.

Apple ID şifresini yenileme, iPhone ekran kilidi parolasını değiştirme, güvenilir cihaz ekleyip çıkarma veya Çalınan Cihaz Koruması'nı kapatma gibi işlemlerde ise sadece biyometrik doğrulama yeterli olmuyor. Aynı zamanda bir saat beklemek gerekiyor. Bu da aslında telefonu çalınan kişiye zaman kazandırıyor.

iOS 26.4 Ne Zaman Yayımlanacak?

Birinci beta birkaç gün önce yayımlandı. Herkese açık beta sürümü şubat ayının sonu veya mart ayının başında dağıtılacak. Herkesin kullanabileceği kararlı sürümse mart sonu veya nisan başında hazır olacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.