iOS 26.4 Güncellemesi Yayınlandı! Yeni Siri Hayalleri Yine Suya Düştü

Apple, 11 Şubat’ta yayınladığı iOS 26.3'ün ardından şimdi de iOS 26.4 güncellemesini iPhone kullanıcılarının beğenisine sundu. Pek çok yeniliği ve özelliği beraberinde getiren güncellemenin asıl dikkat çeken yanı ise getirmedikleri oldu. Kullanıcıların merakla beklediği yeni ve geliştirilmiş Siri, bu sürümde de kullanıma sunulmadı.

iOS 26.4 Güncellemesi ile Gelen Özellikler Neler?

Belirttiğimiz üzere Apple, iOS 26.4 güncellemesiyle birlikte söz verdiği yeni Siri’yi kullanıma sunmadı. Bunun yerine iPhone kullanıcılarına küçük iyileştirmeler ve yeni özellikler sunuldu. Bunlardan biri de Apple Music tarafında karşımıza çıkıyor.

Spotify’ın en büyük rakiplerinden biri olan bu servise eklenen Playlist Playground özelliği sayesinde kullanıcılar, yapay zeka yardımıyla çalma listeleri oluşturabilecek. Diyelim ki spora başladınız ve antrenman yaparken dinleyecek şarkılar arıyorsunuz. Artık bunun için tek yapmanız gereken, “spor yaparken dinlenecek enerjik şarkılar” yazmak olacak.

Sistem, talebinize uygun 25 şarkılık bir liste hazırlayacak. Kullanıcılar daha sonra bu listeyi kendi zevklerine göre düzenleyebilecek. Apple Music’e gelen bir diğer yenilik ise bulunduğunuz bölgeye yakın konserleri gösteren bir özellik oldu. Yani sevdiğiniz sanatçının yakındaki etkinliğini öğrenmek için ayrı bir uygulama açmanıza gerek kalmayacak.

iOS 26.4 güncellemesi Podcast'ler uygulaması için da bazı yenilikler getiriyor. Buna göre içerik üreticileri podcast'lerini artık sadece sesli olarak değil, videolu olarak da platforma yükleyeyebilecek. Kullanıcılar diledikleri bölümü indirip internet olmadan da izleyebilecek. Apple bu hamlesiyle sadece bir alanda da olsa YouTube'a rakip olacak.

iOS 26.4 ile yeni özellikler kazanan Apple uygulamalarından biri de Sağlık uygulaması oldu. Buna göre uygulama artık kullanıcıların yattığı saati takip edecek. Örneğin her gece 00.30 civarında yatıyorsanız bunu net şekilde görebileceksiniz. Şirket bu hamleyle birlikte kullanıcıların uyku düzenini takip etmesini ve sorunları fark etmesini kolaylaştıracak.

Yani siz de gecenin bir yarısına kadar kısa videolar kaydırarak uyku saatinizi erteliyorsanız Apple bundan sonra bunu yüzünüze vuracak. Elbette ki bunun için Apple Watch kullanıcısı olmanız gerekecek. Ayrıca 8 yeni emoji de iPhone kullanıcılarının beğenisine sunuldu.

Ayarlar menüsünde de bazı küçük ama faydalı değişiklikler var. Örneğin artık Kişisel Erişim Noktası ile internetinizi bir başkası ile paylaştığınızda ne kadar internet harcadığınız ana sayfada görünür olacak. Güvenlik tarafında öne çıkan en önemli yenilik, Çalınan Aygıt Koruması özelliğinin otomatik olarak açılması.

Bu özellik, iPhone’unuz çalınsa ve şifreniz hırsızlar tarafından ele geçirilse bile hesabınızın tamamen ele geçirilmesini zorlaştırıyor. Bilmeyenler için bu özellikle sistem normalde pek de bulunmadığınız bir konumda şifre ile telefonunuzu açmaya çalıştığınızda yüz tanıma gibi biyometrik güvenlik önlemlerini mecburi kılıyor.

CarPlay tarafında ise ChatGPT, Gemini ve Claude gibi ses tabanlı yapay zeka uygulamaları sisteme entegre edildi. Bu sayede araç kullanıcıları seyir esnasında akıllarına takılan konular hakkında yapay zeka modelleri ile sohbet edebilecek. Son olarak Apple, günlük kullanımda can sıkan bazı sorunları da düzeltmiş durumda.

Klavye doğruluğu iyileştirildiği için hızlı yazarken bazı harflerin algılanmaması sorunu azaldı. Ki bir iPhone kullanıcısı olarak bunun oldukça iyi bir haber olduğunu söyleyebilirim. Şirket tüm detayları paylaşmasa da bunun dışında pek çok iyileştirmenin yapıldığını söyledi.

iOS 26.4 Güncellemesi Nasıl Yüklenir?

iPhone'unuzda Ayarlar uygulamasını açın.

uygulamasını açın. Menüde yer alan Genel seçeneğine dokunun.

seçeneğine dokunun. Yazılım Güncellemesi bölümüne girin.

bölümüne girin. Şimdi Güncelle butonuna tıklayın.

Yukarıda yer alan adımları takip eden kullanıcılar yaklaşık 8 GB'lık bir indirme işleminin ardından telefonlarını yeniden başlatarak iOS 26.4 güncellemesini indirebilecek.

Yeni Siri Ne Zaman Tanıtılacak?

iOS 26.4'ün en çok beklenen özelliği Gemini destekli yeni Siri'ydi. Ancak güncelleme bu özellik olmadan yayınladı. Bildiğiniz üzere Apple, 8 Haziran'da gerçekleşecek WWDC etkinliğinde yazılım alanındaki en büyük yeniliklerini duyuracak. Muhtemelen yeni Siri'nin duyurusu ise burada yapılacak.

Editörün Yorumu

Bir iPhone kullanıcısı olarak söz konusu yenilikleri pek de etkileyici bulmadığımı belirtmeliyim. Yapay zeka ile çalma listesi hazırlamak, podcast'leri izlemek yerine dinlemek ve yattığım saati öğrenmek kişisel olarak benim pek de ihtiyaç duymadığım özellikler. Ben de pek çok kullanıcı gibi hepsinden çok yeni Siri'yi bekliyordum ve bu sürümde de bunu görememek beni hayal kırıklığına uğrattı.