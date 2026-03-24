Apple’dan Kullanıcıları Kızdıracak Hamle: En iyi Değil, Ödeme Yapan Öne Çıkacak

Apple, kullanıcılarını kızdıracak bir iddia ile gündeme geldi. Buna göre şirket, çok yakında Harita uygulamasında reklam göstermeye başlayacak. Bu sistemle birlikte şirketin haritalar uygulamasında görünürlük elde etmek isteyen işletmeler bunu para ile yapabilecek.

Apple Harita Ugulamasında Reklamlar Nasıl Çalışacak?

Apple'ın Harita uygulamasındaki reklamların çalışma mantığı ise oldukça basit. İşletmeler, aramalarda üst sıralarda çıkmak için şirkete belirli bir para ödeyecek. Bu sayede kullanıcı X bir işletme arattığında karşısına ilk olarak "sponsorlu" seçenekler çıkacak. Yani YouTube reklamları gibi önce reklam izleyip ardından haritaları görüntüleyeceğimiz bir senaryo olmayacak.

Örneğin canınız kahve çekti ve iPhone'unuzda Harita uygulamasını açarak kahve araması yaptınız. Normalde Apple size en yakın ua da en iyi puanlı kahveciyi gösterirdi. Yeni sistemde ise en üstte "sponsorlu" işletmeleri göreceksiniz. Bu kahveci, Apple’a para verdiği için listenin en başında yer alacak.

Apple Neden Harita Uygulamasında Reklam Göstermek İstiyor?

Apple'ın bu kararının arkasındaki neden ise oldukça basit. Şirket her yıl sadece dijital servisler üzerinden milyarlarca dolar para kazanıyor. Bu servislere Apple Müzik, iCloud+ gibi hizmetlere ek olarak App Store'daki reklamlar da dahil. Şirket Harita uygulamasındaki reklamlarla gelirlerini artırmayı hedefliyor.

Google Maps'te Durum Nasıl?

Apple'ın Harita uygulamasında reklam gösterecek olması oldukça can sıkıcı. Ancak hatırlatmakta fayda var ki ABD'li teknoloji devi bu alanda tek değil. Ülkemizde çok daha popüler olan Google Maps de bir süredir benzer bir strateji uyguluyor.

Maps üzerinde bir arama yapan kullanıcılar tıpkı yukarıda belirttiğimiz gibi ilk olarak en yakın ya da en yüksek puanlı işletmeleri değil. "sponsorlu" olarak işaretlenmiş olan reklamları görüyor. Ne yazık ki çoğu kullanıcı para ile yönlendirildiklerini fark etmiyor.

Editörün Yorumu

Apple halihazırda yaklaşık 3.7 trilyon dolar ile dünyanın en değerli şirketi. Teknoloji devinin sadece 2025'te elde ettiği kâr 110 milyar doların üzerinde. Bakın burada kazanç değil kârdan bahsediyorum. Ben bu durumdaki bir şirketin biraz daha para kazanma derdini anlamıyorum. Bana göre harita uygulamaları işletim sistemlerinin temel bir parçası. Bu nedenle Google'ın da Apple'ın da reklamlarla kullanıcılarını yanlış yönlendirmesi tam bir saçmalık.