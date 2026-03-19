Apple, iPhone Kullanıcılarını Çılgına Çeviren Hatayı Nihayet Çözdü!

Apple, önümüzdeki hafta yayınlamayı planladığı iOS 26.4 güncellemesi için açık beta testlerini kısa süre önce başlattı. Kararlı sürüm öncesi son aşama olan bu beta ile birlikte yeni güncellemenin iPhone kullanıcılarının sıkça karşılaştığı bir hatayı çözdüğü ortaya çıktı. İşte detaylar...

iOS 26.4, Klavye Hatasına Çözüm Getiriyor

Sadece birkaç gün sonra tüm kullanıcılara sunulacak iOS 26.4 güncellemesinin notlarına göre yeni sürüm, yazı yazarken açılan klavyede yaşanan bir hatayı gideriyor. Uzun süredir internet forumlarında şikayet edilen bu sorun, kullanıcıların hızlı yazarken tuşlara dokunmuş gibi görünmesine rağmen karakterlerin aslında girilmemesine sebep oluyordu.

Örneğin hızlı bir şekilde “geleceğim” yazmaya çalıştığınızda “gelecğim” yazılıyor. Hata her zaman yaşanmasa da arada sırada oluşuyordu ve kullanıcı deneyimini oldukça düşürüyordu. Artık bu hata da çözülüyor.

Bu arada bu problem yalnızca yanlış yazmaktan ibaret değildi. Yanlış yazılan metni kolayca düzeltebilirsiniz ancak otomatik düzeltme sisteminin devreye girmesi sebebiyle işler bir hayli zorlaşıyordu. Bildiğiniz üzere iPhone’larda otomatik düzeltme sistemi sıkça yazdığınız kelimelere göre öneriler sunuyor.

Üst üste eksik harfli bir kelime yazıldığında ise bu kelime de otomatik düzeltme sistemine kaydediliyor ve yanlış kelime önerilerine yol açabiliyordu. Yani bu hata sadece yazım hatası yapmakla kalmayıp, otomatik düzeltmenin de yanlış çalışmasına neden oluyordu. Neyse ki artık çözüme kavuştu.

iOS 26.4 Ne Zaman Yayınlanacak?

Birçok yenilik ve hata düzeltmesini içeren iOS 26.4, önümüzdeki hafta tüm kullanıcılara sunulacak. Güncelleme yayınlandığında siz de indirip yeni özelliklere ve düzeltmelere ulaşabilirsiniz.

Editörün Yorumu

Söz konusu problemle ben de birkaç kez karşılaştım ve gerçekten sinir bozucu olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Özellikle üst üste yanlış yazınca bu kelime öneri sistemine dahil oluyor ve yanlış öneriler almama yol açıyordu. Neyse ki Apple, nihayet harekete geçti.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Çok sayıda kullanıcının şikayetçi olduğu hatayla siz de karşılaştınız mı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.