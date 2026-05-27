Etkinlikten Önce Görüldü: Game Pass'e Fable ve Dahası Geliyor

Xbox, çok yakın bir zamanda oyun dünyasının en önemli etkinliklerinden birini gerçekleştirecek. Game Pass'e gelecek önemli oyunlar normalde Xbox Games Showcase isimli bu etkinlikte tanıtılır fakat oyuncuların dikkatinden kaçmayan ilginç bir durum meydana geldi. Game Pass'in "Yakında Gelecekler" bölümünde duyurulacak olan oyunlar erkenden ortaya çıktı.

Game Pass'e Hangi Oyunlar Eklenecek?

Armatus

Clockwork Revolution

Fable

Resonance: A Plague Tale Legacy

There Are No Ghosts At The Grand

Tropico 7

Witchbrook

Game Pass'in yakında gelecekler bölümünde 7 adet oyun görüntülendi. Xbox Games Showcase etkinliğinden hemen önce gerçekleşen bu durumun bir tesadüf olmadığı düşünülüyor. Her ne kadar beklentileri çok yüksek tutmamak gerekse de etkinlikte bu oyunların en azından bir kısmının çıkış tarihinin açıklanması bekleniyor.

Fable, etkinlikte yer verilmesi en yüksek oyunlardan biri olarak görülüyor. Oyun yakın zamanda Güney Kore'de yaş derecelendirmesi aldı. Bu derecelendirme genellikle neredeyse tamamlanmış ve baştan aşağı oynanabilir olan oyunlara verilir. Dolayısıyla geliştirme sürecinin sonuna gelinmesi muhtemel. Böyle bir durumda da geriye çıkış tarihinin duyurulması kalıyor ki tahminler gerçekten doğru çıkarsa bunu da Xbox Games Showcase'te öğreneceğiz.

Armatus Nasıl Bir Oyun Olacak?

Armatus, kıyamet sonrasını konu alacak. Çok yüksek tempolu olması beklenen yapım, üçüncü şahıs bakış açısı ile oynanacak. Hayatta kalan son doğaüstü güçlere sahip bir savaşçı kontrol edilecek. Amaç ise geçici bulup insanlığın kurtarıcısı olarak görevi tamamlamak. Oyun genel olarak karanlık bir atmosfer sunacak. Bir roguelite oyunundan bekleneceği üzere bu oyunda da önemli olan hayatta kalmak değil, her seferinde daha da ileriye gitmek olacak.

Clockwork Revolution Nasıl Bir Oyun Olacak?

FPS oyunları arasında katılmaya hazırlanan Clockwork Revolution, zamanda yolculuk temalı bir oyun olacak. Geçmişe gitmeyi sağlayan bir icadın keşfedilmesinden hemen sonra tüm düzenin aslında bir yanılgıdan ibaret olduğunu göreceğiz. Oyunda kritik olaylara müdahale ederek Avalon'un kaderini değiştirmeye çalışacağız.

Fable Nasıl Bir Oyun Olacak?

Fable, oyuncuların kendi karakterlerini tamamen istediği gibi oluşturabileceği bir açık dünya oyunu olacak. Rol yapma türüne sahip olacak yapımın mizahi yönüne ağırlık verilecek. Albion'da geçecek olan oyunda sadece ana hikâyeyi tamamlamakla sınırlı kalmayacak, kahramanın nasıl bir kadere sahip olacağına da siz karar vereceksiniz.

Resonance: A Plague Tale Legacy Nasıl Bir Oyun Olacak?

Macera oyunları arasında yerini alacak olan Resonance: A Plague Tale Legacy, A Plague Tale evreninde geçecek. Genel olarak Sophia'nın geçmişine odaklanacak. Tahmin edebileceğiniz üzere A Plague Tale: Requiem'den 15 yıl öncesini merkezine alacak. Minotaur's Island'a gidip buradaki sır perdesini aralamaktan sorumlu olacaksınız.

There Are No Ghosts At The Grand Nasıl Bir Oyun Olacak?

There Are No Ghosts at the Grand, terk edilmiş bir oteli baştan aşağı yenilemeye çalışacağınız bir oyun olacak. Oyunda Chris David isimli karakteri kontrol edeceğiz. Oteli 1 ay içinde yeniden ayağa kaldırması gereken David, gündüzleri oteli restore ederken geceleri ise otelin geçmişi ile bağlantılı sır perdesini kaldıracak. Siz de bu süreçte ona yardımcı olacaksınız.

Tropico 7 Nasıl Bir Oyun Olacak?

Simülasyon oyunları arasına dahil olacak Tropico 7, oyuncuların kendi ada ülkesini yönetebileceği bir oyun olarak piyasaya sürülecek. Oyunda hem ekonomik hem politik sorumluluklarınız olacak. Bir yandan inşa etmekle uğraşacak, diğer yandan insanların ihtiyacını karşılayacaksınız. Dahası, gücünüzü korumaya da çalışacaksınız.

Witchbrook Nasıl Bir Oyun Olacak?

Witchbrook, rol yapma oyunları arasında yer alacak. Yaşam simülasyonuna odaklanacak. Oyunda genç bir cadıyı kontrol edeceğiz. Karakterin hem büyü konusunda başarılı olmasını hem de kendi hayatını kurtarmasına yardımcı olacağız. Derslere katılıp sınavları geçerken arkadaşlıklar da kuracak. Yani gerçek hayatı doğrudan yansıtacak.

Editörün Yorumu

Game Pass'e yakında eklenecek olan oyunların arasında Fable'ın yer alması beni oldukça şaşırttı. Açıkçası oyunun piyasaya sürüleceğinden neredeyse umudumu kesmiştim ki diğer oyuncuların da aşağı yukarı benzer düşündüğünü tahmin ediyorum. Umuyorum ki tahminler doğru çıkar ve Fable'ın çıkış tarihini Xbox Games Showcase'te öğreniriz. Bu, oyuna olan ilgi düzeyinin yeniden ivme kazanmasını ve sağlam bir çıkış yapmasını sağlayacaktır. Bu arada diğer oyunların da dikkatimi çektiğini belirtmeliyim. Fable'ın haricinde Resonance: A Plague Tale Legacy'yi de mutlaka deneyeceğim.