iOS 26’daki Akıl Almaz Hata Android'cileri Kızdırdı! İşte O Hata ve Çözümü

iOS 26 yüklü iPhone'larda oldukça ilginç bir hata ortaya çıktı. Reddit'teki bazı kullanıcıların paylaşımlarına göre, Android telefonlarla çekilmiş fotoğraflar iPhone'un "Fotoğraflar" isimli galeri uygulamasında kırmızı görünüyor.

iOS 26'daki Bu Hata Android Telefonlarla Çekilen Fotoğrafları Etkiliyor

Eğer yakın zamanda Android'den geçen bir iPhone kullanıcısıysanız ve iOS 26 güncellemesini yaptıysanız eski fotoğraflarınızdsa bir sorun fark edebilirsiniz. Apple'ın Fotoğraflar uygulaması, bazı kullanııclarda Android telefonla çekilmiş fotoğrafları kırmızı bir filtre ile gösteriyor.

Adeta Android'e uygulanan bir sansür gibi görünen bu hata galeride normal gezinirken görünmüyor. Onun yerine Android telefonla çekilmiş spesifik bir fotoğrafı açtığınızda ya da bu fotoğrafı açtıktan sonra yakınlaştırdığınızda ortaya çıkıyor.

Görsel adeta kırmızı bir filtre ile kaplanıyor ve fotoğrafın genel hatları seçilse de kullanılamaz durumda görünüyor. Sorunun kaynağı tam olarak bilinmese de Apple'ın galeri uygulamasının Android cihazlardan gelen renk profillerini işleme biçiminden kaynaklandığı düşünülüyor.

Belirtmekte fayda var ki iOS 26'daki bu çok da yaygın değil. Ancak konuyla ilgili birden fazla şikayet olduğunu söylemek mümkün. İyi haber ise anılarınız kalıcı olarak kaybolmadı.

Sorunu çözmek için tek yapmanız gereken bozuk fotoğrafı görüntüledikten sonra kırpma gibi milimetrik bir düzenleme yapmak. Bu işlemin ardından fotoğraflar normal bir şekilde görünüyor. Elbette ki tek tek düzenleme yapmanıze gerek yok.

Apple, muhtemelen gelen şikayetler üzerine sorunun farkına varmıştır. Bu doğrultuda şirketin çok yakında yeni bir iOS güncellemesi ile sorunu kökten çözeceğini varsayabiliriz.