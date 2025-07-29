iPhone Kullanıcılarının Havasını Atacağı iOS 26 Özelliği Geldi

Apple, yeni işletim sistemi güncellemesi iOS 26'nın açık beta sürecini yakın zamanda başlatmıştı. Tasarımdan fonksiyona kadar pek çok özelliğin boy gösterdiği iOS 26, aynı zamanda Apple Music için de renkli bir özellikle geliyor. Bu özellik, en sevilen parçaları, sanatçıları, çalma listelerinin, kitaplığın üzerinde sabitlenmesini sağlıyor. Özelliğe "Pinleme" adı veriliyor ve adının hakkını vererek kitaplığın en üst kısmına sabitleme yapılmasını sağlanıyor.

Apple Music 6 Parçaya Kadar Sabitleme Seçeneği

Sıklıkla dinlediğiniz şarkıları her gün aramak veya kitaplıktan bulmak yerine direkt sabitlemenizi sağlayan yeni iOS 26 özelliği, tam 6 adet parçayı sabitleme şansı veriyor. Her sabitlenen parça için direkt fonksiyonlar ekleniyor. Örneğin sevilen bir şarkıya özel dokunma fonksiyonu ekliyorsunuz ve "direkt çal", "karışık çal", "şarkının bulunduğu albümü aç" gibi aksiyonları gerçekleştirebiliyorsunuz.

Apple Music Sabitleme Özelliği Nasıl Kullanılır?

Apple Music'te sevdiğiniz parçaları sabitlemek çok kolay. Sabitleme işlemi için şu adımları takip etmeniz yeterli oluyor:

Apple Music kütüphanenizde bir içerik üzerine uzun basın.

"Sabitle" seçeneğini seçin.

Tekrar uzun basarak içerik için bir varsayılan eylem belirleyin (çal, albüme git, karışık çal vb.).

Sabitleme kaldırmak isterseniz uzun basarak "sabitlemeyi kaldır" seçeneğini kullanın.

Parça sabitleme işleminden sonra Apple Music'te öne çıkardığınız tüm parçalar, diğer tüm Apple cihazlarında görünür hale geliyor. Çünkü Apple Music sabitleme özelliği, iCloud üzerinden senkronize ediliyor. Böylece tüm cihazlarınızda favori parçalarınızı görebiliyorsunuz.