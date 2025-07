iOS 26 Bu Özelliğiyle İnsanlardan Daha Duyarlı Davranıyor

Apple'ın büyük işletim sistemi güncellemesi iOS 26, saatlerden akıllı telefonlara, hatta VR cihazlarına kadar her türlü Apple cihazına yeni özellikler ekledi. iOS 26 özellikleri hem göze hitap ediyor, hem de performans artışı sağlıyor. Ancak yeni gelen sızıntılar bambaşka bir geliştirme ile karşılacağımızı da gösteriyor. Yeni özellik: Kameranın arkasında olup biteni yakından takip eden bir sensör sistemi. Buna kısaca "mahremiyet filtresi" adı verilebilir. Zira bu filtre sayesinde görüntülü görüşmelerde utanç duyulacak anlar engelleniyor.

In iOS 26 FaceTime will pause the Video if you’re undressing while on a FaceTime call here’s the on screen prompt warning that you get asking if you would like to resume audio and video or End the call.👇 pic.twitter.com/fBs0aKUPCy