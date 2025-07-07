iOS 26 Bu Özelliğiyle İnsanlardan Daha Duyarlı Davranıyor

Apple'ın büyük işletim sistemi güncellemesi iOS 26, saatlerden akıllı telefonlara, hatta VR cihazlarına kadar her türlü Apple cihazına yeni özellikler ekledi. iOS 26 özellikleri hem göze hitap ediyor, hem de performans artışı sağlıyor. Ancak yeni gelen sızıntılar bambaşka bir geliştirme ile karşılacağımızı da gösteriyor. Yeni özellik: Kameranın arkasında olup biteni yakından takip eden bir sensör sistemi. Buna kısaca "mahremiyet filtresi" adı verilebilir. Zira bu filtre sayesinde görüntülü görüşmelerde utanç duyulacak anlar engelleniyor.

In iOS 26 FaceTime will pause the Video if you’re undressing while on a FaceTime call here’s the on screen prompt warning that you get asking if you would like to resume audio and video or End the call.👇 pic.twitter.com/fBs0aKUPCy — iDeviceHelp (@iDeviceHelpus) July 2, 2025

iOS 26'da Müstehcen İçerik Algılandığında Uyarı Mesajı Çıkıyor

FaceTime görüşmeleri esnasında hassas bir içerik algılandığı zaman görüntü otomatik olarak durduruluyor. Yapay zekâ tabanlı çalışan sistem yalnızca görüntüyü değil, sesi de kapatıyor ve şöyle bir uyarı mesajı çıkıyor:

Ses ve video duraklatıldı çünkü hassas bir içerik gösteriyor olabilirsiniz. Rahatsız hissediyorsanız, görüşmeyi bitirmelisiniz.

Kullanıcı bu noktada iki seçeneğe sahip: Ya görüşmeyi bitirecek ya da uyarıyı kabul edip devam edecek.

Mahremiyet Filtresi Ne Zaman Eklenecek?

Bu yeni bir iOS 26 özelliği olduğundan şu an beta kullanıcıları tarafından kullanılıyor. Temmuz sonunda beta sürümü genel olarak herkese açılacak ve Apple kullanıcıları bu filtreyi deneyimleyebilecek. Sistemin resmi olarak onaylanmadığı, ancak Apple'ın bu konuda ciddi olduğu söyleniyor. Ayrıca oluşabilecek mahremiyet endişelerine karşı bir sistem de geliştirilmiş. Yapay zekâ destekli görüntü ve ses filtreleme özelliği, iOS 26 tabanlı sistemler üzerinden direkt çalışıyor. Yani Apple sunucularına herhangi bir aktarım yapılmıyor.

Siz bu özelliği faydalı buldunuz mu? Yorumlarda tartışalım.