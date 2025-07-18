Samsung, iOS 26'da Dalga Geçtiği Özelliği Telefonlarına Ekleyecek

Apple, tüm ekosistemini etkileyen iOS 26 güncellemesini geçtiğimiz haftalarda duyurmuştu. Bu oldukça geniş çaplı bir güncellemeydi. Yeni özellikler eklemekle kalmıyor, göze hitap eden her türlü ögeyi de değiştirmesiyle Apple cihazlara yeni alınmış imajı veriyordu. Ancak güncelleme herkes tarafından sevilmedi.

Çoğunluk yeni estetiği beğenmiş olsa da iOS 26'nın sunduğu en dikkat çeken özellik olan "Liquid Glass" temasını göz yorucu bulan kişi sayısı azımsanmayacak kadar fazlaydı. Samsung ise temayı kendilerinden çaldıklarını iddia ederek Apple ile dalga geçti.

Apple, gelen geri bildirimler doğrultusunda bu temanın "göz yorucu" kısımlarını yumuşatmaya karar verdi. iOS 26 açık beta sürecinde daha az göz yoran bir tema kullanılacak. En büyük rakibi Samsung da, dalga geçtiği özelliği kendi ekosistemine entegre edecek.

Samsung Sıvı Cam Tasarımı Geliyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, mobil arayüz estetiğini sıvı cam dokunuşuyla yenileyecek. Bu özelleştirmenin iOS 26 ile dalga geçtikten sonra gelmesi biraz düşündürücü olsa da, köklü rakiplerin birbirlerinden "ilham" alarak hayata geçirdiği pek çok özellik olduğunu hatırlamakta fayda var. Samsung'un tema kontrolü sağlayan "Theme Park" uygulaması, v1.1.01.23 sürüm numaralı güncellemesiyle beş yeni simge efekti sunacak. Bunlar:

Basit

Film Greni

Gradyen

Çift Ton

Cam

Cam efekti, doğrudan iOS 26'daki Liquid Glass'a tekabül ediyor. Çünkü aynı şeffaflaştırma efektine sahip olmasının yanı sıra aynı derecede parlak ve aynı tonlara sahip.

Özelleştirilebilir Liquid Glass Tasarımı

Samsung'un bu temayı sunmasında ironik bir zamanlama olabilir. Yine de güncellemenin arkası tamamen dolu. Cam temasını seçtiğinizde, göz çerçevesine giren her türlü elementi özelleştirebiliyorsunuz. Ayarlar menüsünde parlaklık, şeffaflık gibi efektleri istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Ancak Apple'da böyle bir özelleştirme seçeneği aktifleştirilmedi. Samsung ise daha şimdiden derinlemesine özelleştirilebilir bir cam teması sunmayı başardı.

Aktifleştirmek için Theme Park uygulamasından "Tema Oluştur" seçeneğine tıklamanız, ardından "Simge" sekmesinden cam efektini seçmeniz gerekiyor. Açılan pencereden temayı kendi zevkinize göre düzenleyebilirsiniz.

Çalıştırmak için One UI 8 yüklü bir Galaxy cihazınızın olması gerekiyor. Bu yeni görünüm Galaxy S25 serisi ve Z Fold7 gibi amiral gemisi cihazlarda tatlı bir görünüm oluşturmuş.