Apple Telefonu Olanlar Siyasetçileri Çok Kızdıracak...

Apple'ın önümüzdeki aylarda kullanıma sunacağı, hatta belli kesimler için beta sürecini aktifleştirdiği iOS 26 güncellemesi; içinde barındırdığı mesaj filtreleme özelliğinden ötürü siyasetçileri kızdıracak gibi duruyor.

Özellikle seçim zamanında akıllı telefonlarımıza gönderilen SMS'leri filtrelemek veya gönderenleri engellemek gibi bir seçenek ne yazık ki bulunmuyor ve seçim süresince onlarca siyasetçiden mesajlar alıyoruz. Apple, iOS 26 mobil işletim sistemiyle bu konuyu noktalayacak bir özellik sunuyor.

Kayıtlı Olmayan Numaralardan Gelen SMS'ler Ayrı Bir Sekmede Toplanıyor

Şu anda ABD'deki siyasileri çoktan terletmeye başlayan özellik, kayıtlı olmayan/tanınmayan numaralardan gelen mesajları "Bilinmeyen Gönderenler" sekmesine yönlendiriyor. Mesajlar bu ayrı sekmeye düşecek ve Apple kullanıcıları, kendileri kontrol etmek istemedikleri sürece bu mesajların varlığından dahi haberdar olmayacaklar.

iOS 26 güncellemesi, SMS mesajlarını filtreleme özelliğini varsayılan olarak aktifleştirmiyor. Yani kayıtlı olmayan numaralardan gelen SMS'leri görmek dahi istemeyen kullanıcıların manuel olarak bu ayarı aktifleştirmesi gerekecek. Bu hem seçim zamanı siyasetçilerden gelen mesajları engelleyecek, hem de sıklıkla yaşanan veri sızıntıları nedeniyle dolandırıcıların ve yasa dışı bahis sitelerinin eline geçen cep telefonu numaramızı bir nebze olsun rahatlatacak.

ABD'de Tartışma Konusu: Yasal SMS'ler Engelleniyor Mu?

Akıllı telefonların yaklaşık %60'ının iPhone olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) iOS 26'nın SMS filtreleme özelliği büyük bir tartışma konusu haline geldi. Teknoloji uzmanları, bu değişikliğin kullanıcı mahremiyetini gözetmesinden ötürü tam yerinde olduğunu savunurken, Cumhuriyetçi Parti'ye bağlı bir komite, bu değişikliğin yalnızca kendi taraflarında 25 milyon dolardan fazla gelir kaybına neden olabileceğini, ülke genelinde ise bu rakamın 500 milyon doları aşabileceğini öngörüyor.

Türkiye'den farklı olarak ABD'de siyasetçilerin SMS aracılığıyla vatandaşları ulaşması ve onlardan bağış toplaması mevzu bahis. Bizim için ise bu durum genelde ikna ve hatırlatmaya dayanıyor. Komite, bağışların azalacağı gibi ikna kabiliyetinin de bu özellik yüzünden düşeceğine inanıyor.