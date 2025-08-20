CarPlay'de Büyük Yenilik: İhtiyacınız Olan Tüm Bilgiler Arabanızın Ekranında Olacak

Apple'ın popüler iPhone özelliklerinden biri olan Live Activities (Canlı Etkinlikler), yakında CarPlay'e geliyor. iOS 26 güncellemesiyle birlikte araç içi bilgi-eğlence sistemleri için büyük bir yenilik sunan Apple, sürücülerin önemli bilgileri gerçek zamanlı olarak takip etmesini kolaylaştıracak. Üç yıl önce iPhone 14 Pro ile tanıtılan bu özellik, artık otomobillerde de kullanılabilecek.

CarPlay'de Canlı Etkinlikler Dönemi Başlıyor

Canlı Etkinlikler özelliği ilk olarak 2021 yılında Dynamic Island ile birlikte iPhone 14 Pro modelinde tanıtılmıştı. Apple, geçtiğimiz yıllarda bu özelliği sürekli geliştirerek daha fazla uygulama ve platforma yaydı. Geçen yıl watchOS 11 ile Apple Watch'a gelen özellik, yakında macOS Tahoe ve iPadOS 26 güncellemeleriyle Mac ve iPad'lerde de kullanılabilecek.

iOS 26 ile birlikte iPhone'da çalışan tüm Canlı Etkinlikler bildirimleri CarPlay ekranında görüntülenebilecek. Bu sayede sürücüler, araç kullanırken önemli güncellemeleri anlık olarak takip edebilecek. Örneğin havaalanından birini almaya giderken uçağın durumunu, eve dönerken yemek siparişinin teslimat sürecini ya da Apple Sports üzerinden maç skorlarını kolayca takip edebileceksiniz.

Özellikle elektrikli araç kullanıcıları için şarj durumu takibi, hava durumu uyarıları ve Apple Wallet'ın yeni paylaşılabilir biniş kartları gibi pratik kullanım alanları bulunuyor. Kullanıcılar isterlerse iOS 26'daki ayarlardan bu özelliği devre dışı bırakabilecek ancak çoğu sürücü için faydalı bir yenilik olması bekleniyor.

Apple'ın CarPlay için hazırladığı bu güncelleme, sürüş deneyimini daha güvenli ve bilgi odaklı hale getirmeyi hedefliyor. Canlı Etkinlikler'in araç içi sistemlere entegrasyonu, sürücülerin telefona bakmadan önemli bilgilere ulaşmasını sağlayarak hem güvenliği artırıyor hem de kullanım kolaylığı sunuyor