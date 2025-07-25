Samsung'dan 8 GB RAM'li Ucuz Telefon Geliyor! Özellikleri Sızdırıldı

Geçtiğimiz yılın ekim ayında Galaxy A16 modelini tanıtan Samsung, serinin yeni telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Galaxy A17 5G isimli telefonun bazı özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefon yüksek RAM kapasitesi dahil birçok özelliğiyle öne çıkacak.

Samsung Galaxy A17 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre telefon gücünü Exynos 1330 işlemcisinden alacak. 5 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 2.4 GHz Cortex-A78 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Samsung Galaxy M14'te de aynı işlemci tercih edilmişti.

Galaxy A17 5G'de 4 GB, 6 GB ve 8 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği bulunacak. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri yer alacak. 5000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 25W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve 90Hz yenleme hızı sunacak. Android 15 tabanlı One UI 7 ile birlikte gelecek telefonun arka kamerası OIS teknolojisini destekleyecek.

Samsung Galaxy A17 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Geçtiğimiz aylarda Samsung Galaxy A17 5G'nin 19.999 Hindistan rupisi (9.361 TL) civarı fiyat ile satışa sunulacağı iddia edilmişti. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata ve özelliklere sahip olabileceğini belirtelim.

Samsung Galaxy A17 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Uzun süerdir merakla beklenen Samsung Galaxy A17 5G'nin 2025 yılının ekim ayında tanıtılması bekleniyor.