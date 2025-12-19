iPhone Kullanıcılarına Kötü Haber: Geri Dönüş Bileti İptal Edildi
Apple, iOS 26.2'den iOS 26.1'e dönüşleri kapattı. iOS'un yeni sürümüyle sorun yaşayan kullanıcılar sonraki güncellemeyi beklemek iOS 26.2 beta yüklemek zorunda.
⚡ Önemli Bilgiler
- Apple, iOS 26.2'den iOS 26.1'e dönüşleri resmen kapattı.
- iOS 26.2'den memun olmayan kullanıcılar artık eski sürüme dönemeyecek.
- Ayrıca iOS 26.3 geliştirici beta sürümü de yayınlandı.
Apple, iOS 26.2 güncellemesini kısa süre önce iPhone kullanıcılarının beğenisine sundu. Güncelleme kullanıcılara yeni özellikler kazandırmaktan çok çeşitli hata düzeltmeleri ve bazı tasarım iyileştirmelerini de beraberinde getirdi.
Ancak her yazılım güncellemesinde olduğu gibi işler bazı kullanıcılar için pek de beklendiği gibi gitmedi. iOS 26.2 bazı iPhone modellerinde sorunlara neden oldu. Eğer siz de bunlardan biriyseniz şanssızsınız çünkü Apple, iOS 26.1'e dönüşleri resmen kapattı.
Apple, iOS 26.1'e Dönüşleri Kapattı
Apple, iOS 26.1 sürümü için imza sürecini resmen kapattı. Bu da işlem yapmamış kullanıcılar için iOS 26.2'den iOS 26.1'e dönüşü imkansız hale getirdi. Artık iPhone kullanıcıları, macOS'teki Finder veya Windows'taki Apple Devices uygulamasını kullanarak cihazlarını iOS 26.1 sürümüne düşüremeyecek.
Eğer iOS 26.2 kullanıyorsanız ve memnun değilseniz önünüzde iki seçenek var. Ya iPhone'unuzu iOS 26.2 sürümüyle kullanmaya devam edeceksiniz ve bir sonraki güncellemeyi bekleyeceksiniz.
Ya da daha büyük bir risk alarak iOS 26.3'ün ilk beta sürümüne geçeceksiniz. Ne yazık ki bu da arzu ettiğiniz stabil deneyimi size vermeyebilir. Ancak endişe etmenize gerek yok.
Apple her ne kadar yazılım konusunda rakiplerinin yıllarca önünde olsa da bu tarz sorunlar yaşanması normal. Şirket muhtemelen sorunların farkındadır ve bir sonraki güncelleme çok yakında problemlerinizi çözecektir. Ancak daha acil durumlar için Apple destek ile iletişime geçebilirsiniz.