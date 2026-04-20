Android Kullanıcıları Kıskanacak! Yeni iPhone Özelliği Ortaya Çıktı

Akıllı telefonunuzda gezinirken ana ekranda yanlışlıkla bir şeyleri karıştırdığınız oldu mu? Büyük ihtimalle olmuştur. Böyle durumlarda genelde dağınıklığı düzeltmeye çalışırsınız ve bu da zaman zaman oldukça vakit alabilir. Ancak görünüşe bakılırsa Apple, iOS 27 ile birlikte bu durumlar için bir çözüm sunmaya hazırlanıyor. İşte ayrıntılar...

iOS'ta Ana Ekran İçin Geri ve İleri Al Butonları Ne İşe Yaracak?

Apple ile ilgili güvenilir sızıntı kaynaklarından Mark Gurman’ın paylaştığı bilgilere göre şirket, iOS 27 ve iPadOS 27 ile birlikte iPhone ve iPad’de ana ekran düzenlemeleri için uzun süredir eksikliği hissedilen geri al ve ileri al butonlarını test etmeye başladı.

Apple is testing a Home Screen customization tweak in iOS 27 and iPadOS 27: undo and redo buttons. Convenient addition for those frequently re-arranging their icons and widgets. https://t.co/reS1l1ECKn — Mark Gurman (@markgurman) April 19, 2026

Yeni sistemle birlikte ana ekran düzenlemesi çok daha kontrollü olacak. Şu anda bir uygulamanın veya widget’ın yerini değiştirdiğinizde bu değişiklik anında kalıcı oluyor. Yani geri almak için uygulamayı/widget'ı tekrardan taşımanız gerekiyor.

iOS 27 ile birlikte ise artık yapılan değişiklikler hemen uygulanmayacak. Kullanıcılar diledikleri zaman tek bir dokunuşla geri alarak eski düzene dönebilecek. Tabii düzenleme yaparken ileri alma butonu sayesinde daha önce geri aldığınız değişikliği geri de getirebileceksiniz.

Üstelik bu özellik yalnızca uygulamalarla sınırlı kalmayacak. Widget’lar üzerinde yapılan tüm düzenlemeler de kapsanacak. Yani ister uygulama simgelerini taşıyın ister widget’ların yerini değiştirin, tüm işlemleri tek dokunuşla geri veya ileri almak mümkün olacak.

Kağıt üzerinde küçük bir yenilik gibi görünse de özellikle ana ekranını sık sık düzenleyen ya da yanlışlıkla dokunuşlar yapan kullanıcılar için bu özellik ciddi bir fayda sağlayacak.

iOS 27 Ne Zaman Tanıtılacak

Apple, genellikle yeni iOS sürümlerini her yıl WWDC etkinliğinde tanıtıyor. Bu doğrultuda iOS 27’nin de haziran ayında düzenlenecek etkinlikte duyurulması bekleniyor. Aynı gün geliştirici betasının yayınlanması, eylül ayında ise yeni iPhone modelleriyle birlikte kararlı sürümün kullanıma sunulması kuvvetle muhtemel.

iOS 27 Hangi iPhone'lara Gelecek?

iPhone 17 serisi

iPhone 16 serisi

iPhone 15 serisi

iPhone 14 serisi

iPhone 13 serisi

iPhone 12 serisi

iOS 27 güncellemesinin hangi modeller için yayınlanacağı henüz resmi olarak açıklanmadı ancak iPhone 16'dan iPhone 12 serisine kadar sunulması bekleniyor.

Editörün Yorumu

Şu anda Samsung marka bir Android telefon kullanıyor olsam da zaman zaman ben de ana ekran düzenini yanlışlıkla bozabiliyorum. Bu yüzden Apple’ın böyle bir özelliği kullanıma sunacak olması oldukça hoşuma gitti. Umarım Android üreticileri de benzer bir özelliği kullanıcılarına sunar.