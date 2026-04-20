Android Kullanıcıları Kıskanacak! Yeni iPhone Özelliği Ortaya Çıktı
Apple, iOS 27 ile ana ekrana geri al ve ileri al butonları getiriyor. Yeni özellik yanlışlıkla yapılan düzenleme hatalarını tek dokunuşla düzeltmeyi sağlayacak.
⚡ Önemli Bilgiler
- Apple, iOS 27 ve iPadOS 27 ile ana ekrandaki uygulama ve widget düzenlemelerini kolaylaştırmak için "geri al" ve "ileri al" butonlarını test etmeye başladı.
- Kullanıcılar, yanlışlıkla yerini değiştirdikleri uygulama simgelerini veya widget'ları manuel olarak taşımak zorunda kalmadan tek bir dokunuşla eski konumuna getirebilecek.
- Yeni özelliğin hazirn ayındaki WWDC etkinliğinde duyurulması, eylül ayında ise iPhone 12 ve üzeri modelleri kapsayacak şekilde genel kullanıma sunulması bekleniyor.
Akıllı telefonunuzda gezinirken ana ekranda yanlışlıkla bir şeyleri karıştırdığınız oldu mu? Büyük ihtimalle olmuştur. Böyle durumlarda genelde dağınıklığı düzeltmeye çalışırsınız ve bu da zaman zaman oldukça vakit alabilir. Ancak görünüşe bakılırsa Apple, iOS 27 ile birlikte bu durumlar için bir çözüm sunmaya hazırlanıyor. İşte ayrıntılar...
iOS'ta Ana Ekran İçin Geri ve İleri Al Butonları Ne İşe Yaracak?
Apple ile ilgili güvenilir sızıntı kaynaklarından Mark Gurman’ın paylaştığı bilgilere göre şirket, iOS 27 ve iPadOS 27 ile birlikte iPhone ve iPad’de ana ekran düzenlemeleri için uzun süredir eksikliği hissedilen geri al ve ileri al butonlarını test etmeye başladı.
Apple is testing a Home Screen customization tweak in iOS 27 and iPadOS 27: undo and redo buttons. Convenient addition for those frequently re-arranging their icons and widgets. https://t.co/reS1l1ECKn— Mark Gurman (@markgurman) April 19, 2026
Yeni sistemle birlikte ana ekran düzenlemesi çok daha kontrollü olacak. Şu anda bir uygulamanın veya widget’ın yerini değiştirdiğinizde bu değişiklik anında kalıcı oluyor. Yani geri almak için uygulamayı/widget'ı tekrardan taşımanız gerekiyor.
iOS 27 ile birlikte ise artık yapılan değişiklikler hemen uygulanmayacak. Kullanıcılar diledikleri zaman tek bir dokunuşla geri alarak eski düzene dönebilecek. Tabii düzenleme yaparken ileri alma butonu sayesinde daha önce geri aldığınız değişikliği geri de getirebileceksiniz.
Üstelik bu özellik yalnızca uygulamalarla sınırlı kalmayacak. Widget’lar üzerinde yapılan tüm düzenlemeler de kapsanacak. Yani ister uygulama simgelerini taşıyın ister widget’ların yerini değiştirin, tüm işlemleri tek dokunuşla geri veya ileri almak mümkün olacak.
Kağıt üzerinde küçük bir yenilik gibi görünse de özellikle ana ekranını sık sık düzenleyen ya da yanlışlıkla dokunuşlar yapan kullanıcılar için bu özellik ciddi bir fayda sağlayacak.
iOS 27 Ne Zaman Tanıtılacak
Apple, genellikle yeni iOS sürümlerini her yıl WWDC etkinliğinde tanıtıyor. Bu doğrultuda iOS 27’nin de haziran ayında düzenlenecek etkinlikte duyurulması bekleniyor. Aynı gün geliştirici betasının yayınlanması, eylül ayında ise yeni iPhone modelleriyle birlikte kararlı sürümün kullanıma sunulması kuvvetle muhtemel.
iOS 27 Hangi iPhone'lara Gelecek?
- iPhone 17 serisi
- iPhone 16 serisi
- iPhone 15 serisi
- iPhone 14 serisi
- iPhone 13 serisi
- iPhone 12 serisi
iOS 27 güncellemesinin hangi modeller için yayınlanacağı henüz resmi olarak açıklanmadı ancak iPhone 16'dan iPhone 12 serisine kadar sunulması bekleniyor.
Editörün Yorumu
Şu anda Samsung marka bir Android telefon kullanıyor olsam da zaman zaman ben de ana ekran düzenini yanlışlıkla bozabiliyorum. Bu yüzden Apple’ın böyle bir özelliği kullanıma sunacak olması oldukça hoşuma gitti. Umarım Android üreticileri de benzer bir özelliği kullanıcılarına sunar.