Galaxy Z Flip 8 Hayal Kırıklığı mı? Yeni Sızıntı Beklentileri Düşürdü

Samsung’un yılın ortalarında tanıtacağı yeni katlanabilir telefonu Samsung Galaxy Z Flip 8 için yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Dikey olarak katlanabilen modelin batarya ve şarj hızıyla ilgili tartışmalar sürerken, son olarak güvenilir bir sızıntı kaynağı cihazın batarya kapasitesi ve şarj hızına dair önemli detayları paylaştı. İşte ayrıntılar...

Samsung Galaxy Z Flip 8 Batarya Kapasitesi Kaç Olacak?

Akıllı telefon dünyasının güvenilir sızıntı kaynaklarından Anthony tarafından paylaşılan bilgilere göre Samsung Galaxy Z Flip 8'in batarya kapasitesi 4.300 mAh olacak. Samsung’un geçen yıl piyasaya sürdüğü Samsung Galaxy Z Flip 7 modeli de aynı batarya kapasitesine sahipti. Bu da şirketin donanımsal olarak bir yükseltme planlamadığını gösteriyor.

Galaxy Z Flip8 will continue with a 4300mah battery and 25w charging



Still, much longer battery life is expected thanks to more optimization like on the S26 series pic.twitter.com/EbUI99tQob — Anthony (@TheGalox_) April 19, 2026

Ancak Samsung’un kapasiteyi sabit tutsa da yazılım tarafında ciddi optimizasyonlar yapmayı hedeflediği söyleniyor. Bu sayede cihazın günlük kullanım süresinin selefine kıyasla daha uzun olması bekleniyor. Tabii bu optimizasyonların gerçek kullanımda ne kadar fark yaratacağı henüz net değil. Samsung Galaxy S26 serisine benzer bir tablo ile karşılaşabiliriz.

Yapılan batarya testlerinde Samsung Galaxy S26 Ultra modelinin 16 saat 13 dakika kullanım süresi sunduğu görülürken, Samsung Galaxy S25 Ultra ise 14 saat 59 dakikada kalıyor. Aradaki 1 saat 14 dakikalık fark ise yazılım optimizasyonundan kaynaklanıyor. Zira her iki telefonda da 5.000 mAh batarya bulunuyor. Tabii bu fark devrim yaratacak seviyede değil ancak günlük kullanımda hissedilebilir bir iyileşme olduğu açık.

Benzer bir senaryonun Samsung Galaxy Z Flip 8 ile Samsung Galaxy Z Flip 7 arasında da yaşanması bekleniyor. Bu noktada Galaxy Z Flip 7’nin yapılan testlerde yaklaşık 11 saat 24 dakika kullanım süresi sunduğunu da belirtelim.

Samsung Galaxy Z Flip 8 Şarj Hızı Kaç Olacak?

Aynı kaynağa göre Samsung Galaxy Z Flip 8’in şarj hızı da 25W seviyesinde kalacak ve bu açıdan selefine kıyasla herhangi bir değişiklik sunmayacak. Nitekim Samsung Galaxy Z Flip 7 için yapılan testlerde cihazın yaklaşık 90 dakikada tamamen şarj olduğu görülmüştü. Bu süre Galaxy Z Flip 8 için de geçerli olacak gibi görünüyor.

Samsung Galaxy Z Flip 8 Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung Galaxy Z Flip 8 için henüz resmi bir lansman tarihi paylaşılmış değil. Ancak Samsung’un temmuz ayında bir etkinlik düzenlemeye hazırlandığı konuşuluyor. Yeni katlanabilir modelin de bu etkinlikte tanıtılması bekleniyor. Öte yandan aynı lansmanda Samsung Galaxy Z Fold 8'in de duyurulması bekleniyor.

Editörün Yorumu

İddialara göre yazılım optimizasyonlarıyla kullanım süresinde iyileştirme hedefleniyor olsa da bunun büyük bir fark yaratması zor. Samsung donanımsal yükseltmeler yapmadan ilerlerken özellikle Çinli üreticiler bu sırada hiç boş durmuyor.

Şu anda bazı firmalar 100W şarj hızları ve 10.000 mAh seviyesine yaklaşan batarya kapasiteleriyle rekabeti kızıştırıyor. Bu nedenle Samsung’un da bu tabloya kayıtsız kalmayıp önümüzdeki dönemlerde daha dikkat çekici yükseltmeler sunmak zorunda kalacağını düşünüyorum. Bunu hep birlikte göreceğiz.