iOS 27 ile iPhone'lara Gelecek 5 Yeni Özellik

Apple, iOS 27 ile iPhone deneyimini baştan aşağı yenilemeye hazırlanıyor. Şirketin ilk kez Haziran 2026'da düzenlenecek WWDC'de tanıtacağı yeni sürüm, iPhone 18 modelleriyle birlikte kullanıcılarla buluşacak ve birçok yeniliği beraberinde getirecek. Peki bu özellikler neler? İşte iOS 27 ile iPhone'lara gelecek beş yeni özellik.

iOS 27 Güncellemesi ile iPhone'lara Gelecek Özellikler

iOS 27 ile birlikte gelecek en büyük yeniliklerden biri katlanabilir telefonlar için geliştirilen arayüz olacak. Bildiğiniz üzere Apple, ilk katlanabilir telefonu olan iPhone Fold'u Eylül 2026'da iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max ile beraber tanıtacak. Söz konusu mevcut iOS sürümlerinden daha farklı olacak. Arayüz ve uygulamalar iPhone Fold'a göre özelleştirilecek. Ancak bu standart modelleri kullanan kişiler için bi değişiklik olmayacağı anlamına gelmiyor.

Apple, iOS 27 ile birlikte tıpkı bir zamanlar Mac OS X Snow Leopard'da yaptığı gibi sistem performansını iyileştirmeye odaklanacak. Sistem daha hızlı, daha kararlı ve daha optimize olacak. Bu sayede iki yıl önce aldığınız iPhone'unuz, ilk aldığınız günden bile daha iyi bir performans sergileyecek. Özellikle pil performansı tarafında ciddi iyileştirmeler görmemiz mümkün.

iOS 27 ile hayatımıza girecek bir diğer yenilik ise yeni ve geliştirilmiş Siri olacak. Bildiğiniz üzere Siri, geçtiğimiz yıllarda pek önemli bir gelişme gösteremedi. Apple bir süredir bunu değiştirmeyi hedefliyor. Aslında şirket bu hedefe iOS 26 ile ulaşmayı planlıyordu, ancak proje iOS 27'ye ertelendi. Siri tamamen yeni bir tasarıma kavuşacak. Kullanıcılara kapsamlı öneriler sunabilecek ve geçmiş konuşmaları hatırlayarak çok daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlayacak.

iPhone'unuz iOS 27 güncellemesiyle birlikte kişisel sağlık koçunuza dönüşecek. Şirketin yeni abonelik hizmeti Apple Health+, yapay zeka destekli sağlık koçu sayesinde kullanıcılara beslenme planlaması ve tıbbi öneriler sunacak. Apple Watch ve AirPods gibi aksesuarların sensörleriyle yapılan ölçümler sürekli izlenerek daha akıllı bir sağlık takibi sağlanacak.

iOS 27 ile hayatımıza girecek en önemli özelliklerden biri de kuşkusuz 5G uydu internet bağlantısı olacak. Belirtmekte fayda var ki iOS 27 pek çok modele gelecek olsa da uydu interneti özelliği muhtemelen iPhone 18 Pro ile sınırlı olacak. Apple, iPhone 14 modelleriyle "Uydu ile Acil Durum SOS" özelliğini tanıtmıştı. Şimdi ise operatörleri devre dışı bırakacak uydu interneti özelliği hayatımıza girebilir.

Tüm bunlar ve çok daha fazlası iOS 27 güncellemesi ile iPhone kullancıılarının beğenisine sunulacak. iOS 27, Haziran 2025'te WWDC'de tanıtılacak. Birkaç ay sürecek bir beta programının ardından Eylül 2026'da iPhone 18 etkinliği ile birlikte yayınlanacak.