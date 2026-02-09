Apple'ın iOS 27 Güncellemesi iPhone Kullanıcılarında Hayal Kırıklığı Yaratabilir

iOS 27, iPhone kullanıcılarında hayal kırıklığı yaratabilir. Bu iddia bize değil, Bloomberg'den Mark Gurman'a ait. Gurman'a göre Apple'ın Haziran 2026'da gerçekleşecek WWDC'de tanıtacağı ve iPhone 18'le birlikte kullanıma sunacağı iOS 27 güncellemesi, beraberinde pek de bir yenilik getirmeyecek. Yeni sürüm bunun yerine performans iyileştirmeleri ve küçük tasarım değişikliklerine odaklanacak.

iOS 27 Güncellemesi Yeniliklere Değil, Performans İyileştirmelerine Odaklanacak

Apple'ın geçtiğimiz yıl yayınladığı iOS 26, iPhone'larda pek çok değişikliği beraberinde getirdi. Bunlardan en dikkat çeken ise kuşkusuz Liquid Glass oldu. İşletim sistemine yarı saydam bir cam efekti kazandıran bu özellik, teknik olarak çok başarılı görülse de kullanıcılar tarafından pek de sevilmedi. Ki bir iPhone kullanıcısı olarak kişisel bir yorum yapacak olursam, iOS 26'yı ve Liquid Glass'ı pek de sevmediğimi söyleyebilirim.

Apple kullanıcıları rahatsız eden sorunları gidermek için çeşitli güncellemeler yayınlamış olsa da yeterli olmadı. Bu nedenle ben dahil pek çok kişi bir sonraki büyük güncelleme olan iOS 27'yi beklemeye başladı. Ancak Mark Gurman'ın iddialarına göre yeni sürüm büyük tasarımsal değişiklikler sunmayacak. Yani Liquid Glass'tan bu sene de kurtulamayacağız. Apple bunun yerine hata düzeltmeleri, performans iyileştirmeleri ve küçük tasarımsal değişikliklere odaklanacak.

Apple'ın iOS 27 güncellemesi ile performans iyileştirmelerine odaklanması elbette ki kötü bir şey değil. Ancak yine bir iPhone kullanıcısı olarak söyleyebilirim ki performans halihazırda zaten yeterli. Günümüzde iPhone 11 gibi eski modeller dışında iOS 26 ile performans sorunu yaşayan kullanıcı sayısı yok denecek kadar az. Ki iOS 27'deki performans iyileştirmelerinin eski iPhone'larda etkili olma ihtimali oldukça düşük. Pek çok şirket gibi Apple da güncellemelerini en güncel modelleri düşünerek yayınlıyor.

Apple'ın iOS 27 güncellemesi ile sunacağı asıl yenilik ise yeni Siri olacak. 2011 yılında iOS'un bir parçası haline gelen Siri, zaman içerisinde kullanıcıların beklediği gelişimi gösteremedi. Hatta aradan geçen 15 yılda Siri'nin aptallaştığını iddia edenler bile var. Eleştirilerin farkında olan şirket, Siri'yi iOS 27 ile birlikte bir sohbet botuna dönüştürecek. Bunu ChatGPT uygulamasını indirmek gibi düşünebilirsiniz. Tek farkı ise yeni Siri işletim sistemi ile çok daha entegre bir şekilde çalışacak.

Apple, iOS 27'yi Haziran 2026'daki WWDC etkinliğinde tanıtacak. Ardından ise önce geliştirici beta ve hemen ardından genel beta süreçlerini başlatacak. Yani iOS 27 güncellemesini yüklemek için Eylül ayını beklemenize gerek kalmayacak. Yine de hatırlatmakta fayda var ki beta sürümleri oldukça problemli olabilir. Bu nedenle Apple iOS 27 beta güncellemesini yayınladığında indirmeden önce bir süre beklemekte fayda var.