Samsung Uygun Fiyatlı Telefon Tanıttı! 120Hz Ekran ve Dahası
Samsung Galaxy F70e'nin özellikleri ve fiyatı belli oldu. Peki, bütçe dostu Android telefonda hangi donanım bulunuyor. İşte merak edilen detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Samsung Galaxy F70e için 12.999 rupi (6.256 TL) bşalangıç fiyat etiketi belirlendi.
- Akıllı telefon gücünü sekiz çekirdekli Dimensity 6300 işlemcisinden alıyor.
- Galaxy F70e, 6000 mAh batarya kapasitesi ve 25W hızlı şarj desteğine sahip.
Samsung, Galaxy F70e isimli yeni bir akıllı telefon tanıttı. Bununla birlikte akıllı telefonun özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan Android telefonda MediaTek tarafından geliştirilen orta segment bir işlemci bulunuyor. Telefon ayrıca 6 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğe de sahip.
Samsung Galaxy F70e Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,7 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel
- Ekran Teknolojisi: LCD
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Parlaklık: 800 nit
- İşlemci: MediaTek Dimensity 6300
- GPU: Arm Mali-G57 MC2
- RAM: 4 GB / 6 GB LPDDR4X
- Depolama: 128 GB
- Yazılım: Android 16 tabanlı One UI 8
- Ana Kamera: 50 MP (f/1.8)
- Derinlik Kamerası: 2 MP (f/2.4)
- Ön Kamera: 8 MP (f/2.0)
- Boyut: 167,4 x 77,4 x 8,2 mm
- Ağırlık: 199 gram
- Batarya: 6000 mAh
- Hızlı Şarj: 25W
6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Samsung Galaxy F70e, LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 800 nit parlaklık sunuyor. 167,4 x 77,4 x 8,2 mm boyutlarında ve 199 gram ağırlığında olan akıllı telefonda 3,5 mm kulaklık girişi, USB Type-C portu ve çift nano SIM desteği bulunuyor.
Samsung Galaxy F70e 5G gücünü MediaTek Dimensity 6300 işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci iki adet 2.4 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz yıl tanıtılan Samsung Galaxy A07 5G'de de aynı işlemci tercih edilmişti.
Android 16 tabanlı One UI 8 ile birlikte gelen akıllı telefon, 4 GB ve 6 GB olmak üzere iki farklı LPDDR4X RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB seçeneği mevcut. MicroSD desteği sayesinde depolama alanı arttırılabiliyor. Akıllı telefon 6000 mAh batarya kapasitesine sahip. Galaxy F70e ayrıca 25W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekliyor.
Akıllı telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera bulunuyor. IP54 sertifikasına sahip olan telefon, su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklılık sunuyor.
Güçlü İşlemciye Sahip iPhone 17e'nin Fiyatı Ortaya Çıktı
iPhone 17e'nin fiyatı ortaya çıktı. Peki, çok güçlü bir işlemciye sahip yeni iPhone modeli ne kadar fiyata satılacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı!
Samsung Galaxy F70e Fiyatı
Samsung Galaxy F70e'nin 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü için 12 bin 999 rupi (6 bin 256 TL), 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü için 14 bin 999 rupi (7 bin 219 TL) fiyat etiketi belirlendi. Galaxy F serisinin önceki modelleri Türkiye'de satışa sunulmadı. Dolayısıyla Galaxy F70e 5G'nin de Türkiye'ye gelmesi beklenmiyor.