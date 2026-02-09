Samsung Uygun Fiyatlı Telefon Tanıttı! 120Hz Ekran ve Dahası

Samsung, Galaxy F70e isimli yeni bir akıllı telefon tanıttı. Bununla birlikte akıllı telefonun özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan Android telefonda MediaTek tarafından geliştirilen orta segment bir işlemci bulunuyor. Telefon ayrıca 6 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğe de sahip.

Samsung Galaxy F70e Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,7 inç

6,7 inç Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel

720 x 1600 piksel Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Parlaklık: 800 nit

800 nit İşlemci: MediaTek Dimensity 6300

MediaTek Dimensity 6300 GPU: Arm Mali-G57 MC2

Arm Mali-G57 MC2 RAM: 4 GB / 6 GB LPDDR4X

4 GB / 6 GB LPDDR4X Depolama: 128 GB

128 GB Yazılım: Android 16 tabanlı One UI 8

Android 16 tabanlı One UI 8 Ana Kamera: 50 MP (f/1.8)

50 MP (f/1.8) Derinlik Kamerası: 2 MP (f/2.4)

2 MP (f/2.4) Ön Kamera: 8 MP (f/2.0)

8 MP (f/2.0) Boyut: 167,4 x 77,4 x 8,2 mm

167,4 x 77,4 x 8,2 mm Ağırlık: 199 gram

199 gram Batarya: 6000 mAh

6000 mAh Hızlı Şarj: 25W

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Samsung Galaxy F70e, LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 800 nit parlaklık sunuyor. 167,4 x 77,4 x 8,2 mm boyutlarında ve 199 gram ağırlığında olan akıllı telefonda 3,5 mm kulaklık girişi, USB Type-C portu ve çift nano SIM desteği bulunuyor.

Samsung Galaxy F70e 5G gücünü MediaTek Dimensity 6300 işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci iki adet 2.4 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz yıl tanıtılan Samsung Galaxy A07 5G'de de aynı işlemci tercih edilmişti.

Android 16 tabanlı One UI 8 ile birlikte gelen akıllı telefon, 4 GB ve 6 GB olmak üzere iki farklı LPDDR4X RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB seçeneği mevcut. MicroSD desteği sayesinde depolama alanı arttırılabiliyor. Akıllı telefon 6000 mAh batarya kapasitesine sahip. Galaxy F70e ayrıca 25W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Akıllı telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera bulunuyor. IP54 sertifikasına sahip olan telefon, su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklılık sunuyor.

Samsung Galaxy F70e Fiyatı

Samsung Galaxy F70e'nin 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü için 12 bin 999 rupi (6 bin 256 TL), 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü için 14 bin 999 rupi (7 bin 219 TL) fiyat etiketi belirlendi. Galaxy F serisinin önceki modelleri Türkiye'de satışa sunulmadı. Dolayısıyla Galaxy F70e 5G'nin de Türkiye'ye gelmesi beklenmiyor.