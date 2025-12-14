iPadOS 26.2 Güncellemesi ile iPad'lere Gelen Yenilikler Neler?

Apple, iPadOS 26.2 güncellemesini yayınladı. Sadece birkaç gün önce iOS 26.2'yi iPhone kullanıcılarına sunan şirket, böylece iPad'leri de en güncel sürüme geçirmiş oldu. iPadOS 26.2, pek çok yeni özelliği, iyileştirmeyi ve hata düzeltmesini beraberinde getiriyor. İşte detaylar!

Apple, iPadOS 26.2 Güncellemesini Yayınladı

iPad kullanıcıları sırasıyla Ayarlar > Genel > Yazılım Güncellemesi > Şimdi Güncelle adımlarını izleyerek iPadOS 26.2 güncellemesini cihazlarına indirebilirler. Belirtmekte fayda var ki bu güncelleme iPad'leri baştan aşağı değiştirmeyecek.

iPadOS 26.2'nin getirdiği en büyük yenilik şirketin daha önce iPadOS 18'de test ettiği ancak ortaya çıkan sorunlar nedeniyle geri çektiği çoklu görev özelliklerinin geri dönmesi. Artık bir uygulama açıkken aynı ekranda başka bir uygulama daha kullanabilieceksiniz.

iPadOS 26.2 güncellemesi aynı zamanda Kilit ekranındaki 'Liquid Glass' efekti için kullanıcılara daha fazla özelleştirme seçeneği sunuyor. Buna ek olarak Apple Music ve Oyunlar tarafından yeni özellikler ve pek çok hata düzeltmesi de yeni iPadOS ile iPad kullanıcılarının beğenisine sunuldu. Aşağıda güncelleme notlarından detayları takip edebilirsiniz.

Apple'ın güncelleme notları ise şu şekilde:

Çoklu Görev

Uygulama simgelerini Dock’tan sürükleyip pencereleri hızlıca döşemek veya bir uygulamayı Slide Over’a yerleştirmek için çoklu görev hareketleri

Apple Music

Favori Parçalar listesi, ana sayfa sekmesindeki En İyi Seçimler’de görünür

İndirilen parçalar için çevrimdışı şarkı sözleri, böylece onları internet bağlantısı olmadan görüntüleyebilirsiniz

Podcast’ler

Bahsedilen podcast’lere bağlantılar, dinlediğiniz bölümde bahsedilen diğer podcast’leri doğrudan oynatıcıdan ve dökümden görüp takip etmenizi sağlar

Oyunlar

Oyunlar arşivindeki filtreler, oyunları kategoriye, büyüklüğe ve daha fazlasına göre bulmanızı sağlar

Yeni bir lige geçtiğinizde sizi bilgilendiren oyun içi meydan okuma puan afişleri gerçek zamanlı olarak güncellenir

Backbone ve Razer gibi bağlı kumandalar için geliştirilmiş destek

Bu güncelleme, aşağıdaki iyileştirmeleri ve hata düzeltmelerini de içerir: