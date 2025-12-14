iPadOS 26.2 Güncellemesi ile iPad'lere Gelen Yenilikler Neler?
Apple, iPadOS 26.2 güncellemesini iPad kullanıcıları için yayınladı. Peki iPadOS 26.2 güncellemesi hangi değişiklikleri beraberinde getirdi?
⚡ Önemli Bilgiler
- Apple, iPad kullanıcıları için iPadOS 26.2 güncellemesini yayınladı.
- Yeni güncelleme iPad'lerde pek çok hata düzeltmesi, yenilik ve iyileştirmeleri de beraberinde getirdi.
Apple, iPadOS 26.2 güncellemesini yayınladı. Sadece birkaç gün önce iOS 26.2'yi iPhone kullanıcılarına sunan şirket, böylece iPad'leri de en güncel sürüme geçirmiş oldu. iPadOS 26.2, pek çok yeni özelliği, iyileştirmeyi ve hata düzeltmesini beraberinde getiriyor. İşte detaylar!
Apple, iPadOS 26.2 Güncellemesini Yayınladı
iPad kullanıcıları sırasıyla Ayarlar > Genel > Yazılım Güncellemesi > Şimdi Güncelle adımlarını izleyerek iPadOS 26.2 güncellemesini cihazlarına indirebilirler. Belirtmekte fayda var ki bu güncelleme iPad'leri baştan aşağı değiştirmeyecek.
iPadOS 26.2'nin getirdiği en büyük yenilik şirketin daha önce iPadOS 18'de test ettiği ancak ortaya çıkan sorunlar nedeniyle geri çektiği çoklu görev özelliklerinin geri dönmesi. Artık bir uygulama açıkken aynı ekranda başka bir uygulama daha kullanabilieceksiniz.
iPadOS 26.2 güncellemesi aynı zamanda Kilit ekranındaki 'Liquid Glass' efekti için kullanıcılara daha fazla özelleştirme seçeneği sunuyor. Buna ek olarak Apple Music ve Oyunlar tarafından yeni özellikler ve pek çok hata düzeltmesi de yeni iPadOS ile iPad kullanıcılarının beğenisine sunuldu. Aşağıda güncelleme notlarından detayları takip edebilirsiniz.
Apple'ın güncelleme notları ise şu şekilde:
Çoklu Görev
- Uygulama simgelerini Dock’tan sürükleyip pencereleri hızlıca döşemek veya bir uygulamayı Slide Over’a yerleştirmek için çoklu görev hareketleri
Apple Music
- Favori Parçalar listesi, ana sayfa sekmesindeki En İyi Seçimler’de görünür
- İndirilen parçalar için çevrimdışı şarkı sözleri, böylece onları internet bağlantısı olmadan görüntüleyebilirsiniz
Podcast’ler
- Bahsedilen podcast’lere bağlantılar, dinlediğiniz bölümde bahsedilen diğer podcast’leri doğrudan oynatıcıdan ve dökümden görüp takip etmenizi sağlar
Oyunlar
- Oyunlar arşivindeki filtreler, oyunları kategoriye, büyüklüğe ve daha fazlasına göre bulmanızı sağlar
- Yeni bir lige geçtiğinizde sizi bilgilendiren oyun içi meydan okuma puan afişleri gerçek zamanlı olarak güncellenir
- Backbone ve Razer gibi bağlı kumandalar için geliştirilmiş destek
Bu güncelleme, aşağıdaki iyileştirmeleri ve hata düzeltmelerini de içerir:
- Ek Kilitli Ekran saat özelleştirme seçeneği, Liquid Glass görünümünü daha fazla veya daha az opak yaparak saat görünümünü daha fazla ayarlamanızı sağlar
- AirDrop kodları, gönderenin aktarımı tamamlamak için girmesi gereken bir kodu alıcının aygıtında sağlayarak bilinmeyen kişilerle AirDrop kullanırken güvenliği artırmak için ek bir doğrulama katmanı sağlar
- Anımsatıcılar için Alarmlar, acil görevlerinizin üstesinden gelmenize yardımcı olur ve anımsatıcıyı işaretlemeye hazır değilseniz erteleme ve Canlı Etkinlik desteği sağlar
- Ev uygulamasında çoklu paket aksesuar eşleme, aynı ayarlama kodunu kullanarak birlikte satılan birden fazla aksesuarı kolayca kaydetmenizi sağlar
- Erişilebilirlik Ayarları’ndaki Uyarılar için Flaş seçeneği, bir bildirim aldığınızda aygıt ekranının yanıp sönmesini sağlayan ek bir seçenek sunar
- Freeform’daki tablolar, sonsuz tuvale yapı kazandıran ve sığdırmak için akıllı bir şekilde yeniden boyutlandırılan hücrelerle metin, görüntü, belge ve çizim içerebilir
- Apple Music arşivindeki ön sürüm albümlerinin yayımlanma zamanında hemen çalınamamasına neden olan bir sorunu düzeltir
- Gizlilik ve Güvenlik ayarının kurumsal bir kuruluş tarafından yönetildiği şeklinde yanlış işaretlenebileceği bir sorunu düzeltir