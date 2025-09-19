iPhone 17 Pro'da Kritik Sorun: Kullanıcılar Dokunmaya Korkuyor!
iPhone 17 Pro çizilme sorunuyla gündemde. Kullanıcılar yeni telefonlarının kullanmaya başlar başlamaz kolayca çizildiğini ve hasar aldığını belirtiyor.
Apple'ın yeni akıllı telefon serisi iPhone 17 Pro, piyasaya sürülür sürülmez beklenmedik bir tartışmanın merkezine oturdu. Her yeni lansmanda olduğu gibi bu sene de yeni telefonlarıyla büyük ses getiren Apple, bu kez pek de hoş olmayan bir konuyla gündeme geldi.
Sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem olan paylaşımlar, yeni modellerin kullanılmaya başlanır başlanmaz kolayca çizildiğini ve hatta aşınma ve oyuk gibi hasarlar aldığını gözler önüne seriyor. Detaylar haberde.
iPhone 17 Pro İlk Kullanımda Bile Hasar Alıyor
Yeni iPhone 17 serisi, satışa sunulmasının hemen ardından bir dizi dayanıklılık sorunu nedeniyle sosyal medyada gündem oldu. Binlerce kullanıcı, telefonlarının kullanmaya başlar başlamaz çizildiğini ve görünür hasarlar aldığını paylaştı.
En dikkat çekici paylaşımlar ise Çinli tüketicilerden geldi. Çok sayıda Webio kullanıcısı, mağazalarda sergilenen iPhone 17 Pro cihazlarının neredeyse hiç kullanılmadan kolayca çizildiği anları sosyal medyaya taşıdı.
The blue iPhone 17 Pro in the store is already showing scratches 😬 pic.twitter.com/ZIQbymQotw— Charlie Chapman (@_chuckyc) September 19, 2025
Yapılan paylaşımlarda cihazın sert kullanıma bağlı olmadan hasar aldığı, hatta MagSafe şarj cihazının bile telefonların arka yüzeyinde belirgin çiziklere neden olduğu belirtiliyor. Özellikle 17 Pro modelinin koyu mavi renk seçeneğinde oluşan çizikler net bir şekilde görülüyor.
Demo unit iPhone 17 Pro scratches on day 1… (it’s not even 24 hours yet)— Bradley (@VerdeSelvans) September 19, 2025
Use a case immediately if you don’t wait to experience this kind of issue. I’m very disappointed with the quality here pic.twitter.com/zRjIQrl3zA
Üstelik sorun sadece çizilmelerle sınırlı değil. Bazı paylaşımlarda cihazların köşe kırılmaları, ezikler ve oyuklar gibi önemli hasarlar da aldığı öne sürülüyor. Uzmanlar, bu sorunun iPhone 17 modellerinin gövdesi için titanyum yerine tercih edilen alüminyum malzemeden kaynaklandığını iddia ediyor.
New iPhone 17 models scratch too easily — early buyers are reporting chips and scuffs en masse— Based & Viral (@ViralBased) September 19, 2025
The problem is especially bad with the Pro versions, where Apple ditched titanium in favor of aluminum.
Damage shows up quickly on the casing, and Apple Stores are refusing to… pic.twitter.com/u7Bmgzc2hH
Sosyal medyada yer alan bu paylaşımların ardından birçok tüketici siparişlerini iptal ettiğini ve iPhone 17 serisini şimdilik almaktan vazgeçtiğini belirtiyor. Peki sizce bu çizilme ve aşınma sorununun temel nedeni ne olabilir? Yorumlarınızı bekliyoruz!