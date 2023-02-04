iPhone 14'ün Kaza Tespiti Özelliği Bu Sefer Yanlış Çağrılara Neden Oluyor

Yanlış çağrılarla uğraşmak, herhangi bir ilk yardım görevlisinin ya da ilk müdahale ekibinin ihtiyaç duyduğu son şey ve Apple'ın Kaza Tespiti özelliğini piyasaya sürmesinden bu yana bu sorun daha da artmış görünüyor. Konuyla ilgili en son rapor, Colorado'daki sevk memurları ve müdahale ekiplerinin giderek daha fazla sorun yaşamasına neden olmuş gibi görünüyor.

Apple, Android'in bir süredir sahip olduğu Kaza Tespiti özelliğini iPhone 14'ün lansmanı sırasında tanıtmıştı. Bu özellik iPhone 14 ve Apple Watch Ultra'ya özel. Özellik sayesinde cihazınız bir kaza geçirdiğinizi düşündüğünde, acil servislere bir acil durum çağrısı gönderiyor. Özellik kullanıma sunulduğundan beri pek çok kişinin hayatını kurtarsa da son dönemde başka sorunlara yol açıyor.

The New York Times'ın haberine göre Colorado Summit County'deki kayakçılar farkında olmadan bu özelliği tetikliyor. Bu sorun o kadar yaygın hâle geldi ki, ilk müdahale ekipleri sınırlı kaynaklarının gerçek acil durumlardan sapmasından endişe ediyor. Ayrıca sevk görevlilerinin bu otomatik imdat çağrılarına karşı duyarsızlaşabileceğinden de endişe ediyorlar.

Apple Sorunu Gözlemlemek İçin Temsilci Göndermeye Başladı

Summit County'deki acil durum hizmetlerinin geçici müdürü Trina Drummer, "Bütün günüm kaza bildirimlerini yönetmekle geçiyor." dedi. Rapora göre departman 13 Ocak ile 22 Ocak tarihleri arasında bu çağrılardan 185'ini aldı. Drummer, geçmişte yoğun bir günde bu sayının genellikle bunun yarısı kadar olduğuna dikkat çekiyor.

Apple'ın sorundan haberdar olduktan sonra çağrı merkezini bir gün boyunca gözlemlemeleri için dört temsilci gönderdiği bildirildi.

Kaza Tespiti'ın yol açtığı sorunlar nedeniyle kayak merkezleri iPhone 14 ve Apple Watch sahiplerinden bu özelliği kapatmalarını ya da yazılımın en son sürümüne güncellemelerini isteyen tabelalar asmaya başladı.