iPhone 14 Pro'nun İşlemcisi Performans Testine Sokuldu

Geçtiğimiz akşam gerçekleşen Apple etkinliğinde yeni iPhone 14 serisini görme fırsatına eriştik. Tabii cihazın iç donanımındaki kabiliyetleri de büyük merak konusuydu. Bugün sahip olduğu A16 Bionic işlemcisinin performansına dair ilk detaylar ortaya çıktı.

Yeni A16 Bionic işlemcili iPhone 14 Pro için bir Geekbench puanı, geçen yılki iPhone 13 Pro ile karşılaştırıldığında oldukça az bir performans artışı olduğunu ortaya koyuyor.

‌iPhone 14 Pro‌'nun tanımlayıcı adı iPhone15,3 için bir Geekbench testi sonucu, yeni iPhone'un tek çekirdekte 1879 ve çok çekirdekte 4664 puan aldığını gösteriyor. iPhone 13 Pro, tek çekirdekte 1707 ve 4659 puan alıyor. Çok çekirdekte ise yalnızca en son üst düzey ‌iPhone‌'dan daha yavaş durumda.

A16 Bionic, Apple'a Göre Gelmiş Geçmiş En Hızlı Mobil İşlemci

A16 Bionic işlemcinin en önemli yeni özelliği, Apple'ın daha küçük 4nm işlemine dayanan ilk işlemcisi olmasıdır. A15 Bionic işlemci, Apple'ın Mac için M1 ve M2 Apple işlemcileri gibi, 5nm sürecini temel alıyordu.

Pek çoğunun umduğundan ziyade performanstaki daha küçük sıçramaya rağmen Apple, A16 Bionic işlemcinin "şimdiye kadar bir akıllı telefondaki en hızlı işlemci" olduğunu söylüyor. A16 Bionic, grafik ağırlıklı oyunlar için %50'ye kadar daha fazla bellek bant genişliği sağlayabilen daha güçlü bir grafik işlemciye sahip. A16 Bionic ayrıca gelişmiş makine öğrenimi görevlerini desteklemek için yeni bir 16 çekirdekli Neural Engine'i de içerisinde barındırıyor. A16 Bionic tıpkı A15 gibi 6 çekirdekli bir işlemci olsa da Apple, A16 Bionic'teki 6 çekirdeğinin tamamen yeni bir 6 çekirdek olduğunu belirtiyor.