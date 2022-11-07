iPhone 14 Pro ve iPhone 13'te Yeşil Ekran Sorunu Keşfedildi

Bir işletim sistemi gibi yazılımlar için yeni bir büyük yükseltme, genellikle başlangıçta bazı hatalarla birlikte gelir. Bununla birlikte son zamanlarda pek çok sorun ortaya çıktığından, en son iOS 16 güncellemesinin kat etmesi gereken oldukça mesafe var gibi.

iOS 16'daki yeni hatalar yalnızca yeni iPhone 14 serisi modellerini değil, aynı zamanda eski iPhone 13'ü de etkiliyor. Bildirilene göre bazı iPhone 14 Pro ve iPhone 13 modellerinde garip bir ekran donma hatası yaşanıyor. Bu, temel olarak animasyon hataları olduğu ve bazen cihazın tamamen çalışmayı durdurduğu anlamına geliyor.

Sorun ilk olarak iPhone kullanıcılarının geçen hafta yayınlanan yeni iOS 16.1 güncellemesine geçmesinden sonra ortaya çıktı. Bir dizi iPhone 14 Pro kullanıcısı endişelerini dile getirmek ve sorunu paylaşmak için sosyal medyaya yöneldi.

iPhone 14 Pro ve iPhone 13 Kullanıcıları Sorunlardan Muzdarip

Bunun yanı sıra asıl önemli sorunlardan biri de bazı iPhone 13 kullanıcıları, iPhone'ların kapanmasının yanı sıra, tüm ekranı yeşile çeviren daha da garip bir görüntü sorunuyla karşı karşıya.

Önceki hataya benzer şekilde sorun iPhone 13'ün iOS 16 güncellemesine yükseltilmesinden sonra ortaya çıktı. Ekran yeşile döndüğünde cihazın ekranı tam anlamıyla kullanılamaz hâle geliyor. Apple'ın bu sorunları ne zaman çözeceği henüz belli değil ancak yeni iOS 16.2 güncellemesinin bu hataların en azından bir kısmını gidermesi bekleniyor.