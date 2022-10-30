iOS 16.0.3 ile iOS 16.1'i Kıyaslayan Pil Testi Şaşırtıcı Sonuçlara Sahip

iOS 16.1'e güncellemek için zaten birçok neden var ancak bugün önemli bir neden daha ortaya çıktı. Bir pil testi videosuna göre iOS 16.1, iPhone'unuzun pil ömrünü büyük ölçüde artırıyor. Potansiyel hatalar nedeniyle güncelleme konusunda kararsızsanız veya indirmeye başlamaya üşeniyorsanız, bu gelişme sizi iPhone'unuzu güncellemeye ikna edebilir.

Bu haftanın başlarında YouTube'dan iDeviceHelp, önce iOS 16.0.3'te ve ardından iOS 16.1'de olmak üzere son dört Pro Max modelinde pil ömrünü test ettiği bir video yayınladı. Testi iPhone 11 Pro Max, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13 Pro Max ve iPhone 14 Pro Max üzerinde gerçekleştirdi. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, dört telefon da iOS 16.0.3'te oldukça düşük pil performansları sergiledi.

iOS 16.0.3 vs iOS 16.1 Pil Testi

Daha sonra dört telefonu da iOS 16.1'e güncelledi ve aynı testi tekrar yaptı. İlginç bir şekilde, iOS 16.1 ile iPhone 13 Pro Max en uzun süre dayandı. iPhone 12 Pro Max, iPhone 13 Pro Max ve iPhone 14 Pro Max, iOS 16.1 yüklendikten sonra tek bir şarjla bir saatten fazla pil ömrü kazandı.

iOS 16.1'e güncelledikten sonra iPhone 12 Pro Max yaklaşık bir saat daha uzun süre , iPhone 14 Pro Max bir buçuk saat daha uzun süre ve iPhone 13 Pro Max iki buçuk saat daha uzun süre dayandı. iOS 16.1'in pil konusunda önemli bir fark yarattığı açık.

iOS 16.1, telefonunuzun pil ömrünü iyileştirmenin yanı sıra, Canlı Etkinlikler ve iCloud Paylaşılan Fotoğraf Kitaplığı gibi bir dizi yeni özellik de ekliyor. Daha da önemlisi iOS 16.1, hackerların konuşmaları kaydetmesine izin veren tehlikeli bir Siri güvenlik açığını da düzeltiyor.