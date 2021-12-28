Yeni İddia: iPhone 14 SIM Kart Girişine Sahip Olmayabilir!

iPhone 14 SIM kart girişi olmadan satışa sunulabilir. Ortaya atılan yeni bir iddia, önümüzdeki yıl satışa sunulacak bazı iPhone modellerinde yalnızca eSIM desteğine sahip olacağını gözler önüne serdi. Önceki iddiada ise yalnızca iPhone 15 Pro modelinde SIM kart yuvasının olmayacağı belirtilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz aylarda iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max olmak üzere dört farklı akıllı telefon modelini satışa sundu. iPhone 13 modellerinde fiziksel bir nano SIM kart yuvası ve bir eSIM bulunuyor.

iPhone 14 SIM Kart Girişine Sahip Olmayacak mı?

BlogdoiPhone tarafından geçtiğimiz günlerde paylaşılan bir rapor, 2023 yılında satışa sunulması beklenen iPhone 15 Pro modelinde fiziksel SIM kart girişinin olmayacağını ileri sürmüştü. Yeni iPhone modelinde sadece iki adet eSIM desteğinin olacağı iddia edilmişti.

SIM kart yuvasına sahip olmayan iPhone ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Macrumors'a anonim olarak bilgi veren bir kişi, 2022 yılının eylül ayında piyasaya sürülecek bazı iPhone modellerinin fiziksel SIM kart yuvası olmadan çıkacağını iddia etti.

Apple ürünlerine ilişkin yaptığı sızıntılar ile tanınan Dylan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Macrumors'ta yer alan iddiayı doğruladı. Dylan, Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devinin yalnızca eSIM desteğine sahip iPhone üzerinde çalıştığını ileri sürdü.

Bir akıllı telefondan fiziksel SIM girişini kaldırmanın üretim açısından birçok avantajı vardır. Örneğin, SIM yuvasını çıkarma ve yerleştirme mekanimazasının artık üretilmesine gerek kalmayacak. Yeni iPhone modelinde SIM kart yuvasına yer verilmemesi su direncinin önemli ölçüde artmasını sağlayabilir.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın gelecekte Lightning portu olmayan iPhone piyasaya süreceği de söyleniyor. Lightning portunun ve fiziksel SIM kartı yuvasının olmaması, tasarımı bambaşka bir noktaya taşıyabilir.

Teknoloji devi Apple, konu ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Bu sebepten ötürü bu iddiaların gerçek çıkmama ihtimali de mevcut.

iPhone 14 SIM kart girişine sahip olmayacak iddiası hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce telefonda fiziksel SIM desteği olmalı mı? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.